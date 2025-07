SAÚDE

Conheça a planta antiestresse que dá para cultivar em casa e tem poder de curar a ansiedade

Entre os principais, destacam-se a ação calmante e ansiolítica

Há uma planta tradicional na medicina popular muito indicada em fitoterapia. Pesquisas científicas recentes comprovaram as propriedades curativas da melissa, ou erva-cidreira, tornando-a relevante para a saúde. A planta oferece diversos benefícios cientificamente confirmados, agindo de forma eficaz no organismo. >

Ação relaxante da erva-cidreira

Ação antioxidante e proteção celular

De acordo com estudo publicado no Journal of Herbal Medicine, o consumo regular da erva-cidreira também pode proteger o sistema cardiovascular. Assim, a planta age como uma aliada na proteção e manutenção da saúde do corpo.>