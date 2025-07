CARINHO

Pablo lamenta morte de funcionária em acidente: 'Obrigada por tudo'

Diretora de marketing do cantor morreu na tarde desta terça-feira (29) em tragédia na BR-324



Elis Freire

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de julho de 2025 às 22:41

Pablo e diretora de marketing Dayana Nataly Bezerra Lima Crédito: Reprodução

O cantor Pablo se manifestou nas redes sociais e lamentou a morte de Dayana Nataly Bezerra Lima, diretora de marketing da sua equipe que faleceu em acidente na BR-324 na tarde desta terça-feira (29), nas proximidades de Amélia Rodrigues (BA). Através de seu perfil oficial do Instagram, o Rei da Sofrência comunicou o seu pesar pela perda e expressou carinho pela funcionária, com uma declaração. >

“Descanse, Day! Você foi incrível aqui, obrigado por tudo. Te amo, Day”, escreveu ele. O artista publicou ainda um comunicado oficial de sua equipe sobre o ocorrido. >

Day e Pablo 1 de 9

“Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe”, diz nota. >

O que se sabe sobre o acidente

Equipe de Pablo sofreu acidente na BR-324 1 de 5

Um carro com a equipe do cantor Pablo sofreu um acidente na tarde desta terça-feira (29), na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues; Dayana Nataly Bezerra Lima, responsável pelo departamento de marketing digital do artista, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ela era a única que não utilizava cinto de segurança no momento do acidente. >

A tragédia foi registrada na altura do Km 554, por volta das 16h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, um Citroen/Basalt, saiu da pista e capotou. O condutor ficou ferido e a passageira, que estava no banco de trás, morreu no local. Já um terceiro integrante que também estava no veiculo não se feriu gravemente.

>