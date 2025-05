AMIZADE OU RIVALIDADE?

Reinado do arrocha: Silvanno Salles fala sobre comparações com Pablo

Cantor revelou como é a relação com o colega de profissão

Quando se pensa no arrocha, dois nomes vêm logo à cabeça: Pablo e Silvanno Salles. Para os baianos, esses dois estão Monte Olimpo do gênero que nasceu na Região Metropolitana de Salvador. Mas, como sempre acontece na indústria da música toda vez que dois artistas da mesma cena fazem sucesso, as comparações começam a surgir. >

É há, sim, semelhanças entre eles: além de cantarem músicas do mesmo gênero, são baianos - Silvanno, de Simões Filho, e Pablo, de Candeias, e fazem parte do grupo que deu origem ao movimento que se tornou o arrocha. Mas, há diferenças também, como afirma Silvanno Salles, em sua entrevista exclusiva ao CORREIO, um dia antes da gravação do seu projeto audiovisual "Silvanno Salles in São Paulo", no Centro de Tradições Nordestinas da capital paulista. >