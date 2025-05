VIA PRINCIPAL

Praças do pedágio da BR-324 serão abertas no período do São João? Entenda

Rodovia é a principal rota para as cidades do interior, onde estão concentrados os festejos juninos

Yan Inácio

Publicado em 20 de maio de 2025 às 05:20

BR-324 Crédito: Paula Fróes

A BR-324 é a principal rota para quem sai de Salvador em direção a regiões do interior para comemorar o São João. De acordo com a ViaBahia, concessionária que administrava a rodovia, mais de 370 mil veículos cruzaram a via durante as festividades juninas entre os dias 19 e 25 de junho de 2024. >

Na última quinta-feira (15), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assumiu a manutenção da BR-324 e BR-116, após a rescisão com a ViaBahia. Segundo o Ministério dos Transportes, a cobrança de pedágios está suspensa até que uma nova concessionária assuma o trecho. Um novo leilão de concessão está previsto para o fim de 2025, portanto, não haverá cobrança de pedágio na estrada durante os festejos juninos.>

Alvo constante de reclamações de quem transita diariamente pela rodovia, trechos próximos aos dois primeiros pedágios geram reclamações constantes de usuários e podem ser um problema com o aumento de tráfego esperado para o São João. O empresário Fernando Neto disse ao CORREIO que teve problemas com as vias esburacadas. “Um dia, saindo de Feira de Santana para Salvador, meu pneu empenou. Quando fui tirar de um buraco, ele caiu em outro. É sempre assim, eles colocam asfalto por cima e quando chove fica cheio de buraco”.>

Já o caminhoneiro Wilson Soares ficou com um pneu furado por conta da infraestrutura ruim da rodovia. Seu caminhão caiu em uma falha no asfalto e foi preciso parar em uma oficina mecânica para resolver a questão. “A pavimentação está uma calamidade. Nós motoristas não temos direito a um serviço de primeira qualidade. Cheia de buracos, toda pedagiada, mas é um dinheiro que não serve para nada”, denuncia>

Quais medidas serão tomadas antes do São João?

O DNIT informou que planeja zerar os buracos das rodovias federais antes do início do São João junto com a estrutura do pavimento em diversos segmentos. Outros serviços que serão realizados são: tapa-buraco, microrrevestimento, fresagem com capa de CBUQ, roçagem, limpeza dos dispositivos de drenagem, além de sinalização horizontal e vertical. >