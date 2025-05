SEM COBRANÇA

PRF emite alerta para tráfego nos pedágios das BR-324 e BR-116; saiba mudanças

Medida começou à 0h desta quinta-feira (15)

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2025 às 11:37

BR-324 Crédito: Divulgação ViaBahia

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia emitiu um alerta aos motoristas para as mudanças no tráfego das rodovias BR-324 e BR-116, após a desativação das praças de pedágio administradas pela concessionária ViaBahia. A medida começou à 0h desta quinta-feira (15), com o encerramento do contrato de concessão das rodovias. >

Com o fim da cobrança de pedágio, o fluxo de veículos passou a ser redirecionado para as laterais das praças, onde anteriormente funcionavam as cabines de cobrança automática. As áreas centrais das praças foram isoladas e estão sendo utilizadas por equipes de operação e manutenção contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).>

Para garantir a segurança dos usuários diante da nova configuração, o DNIT instalou radares de velocidade com limite de 50 km/h antes da chegada às praças, em ambos os sentidos das rodovias.>

A PRF reforça que segue monitorando e fiscalizando os trechos impactados, com foco na segurança viária e na garantia da fluidez do tráfego. As mudanças estão sendo acompanhadas de perto pelas equipes da instituição, especialmente neste período inicial de transição.>

Orientações aos motoristas:

Reduzirem a velocidade ao se aproximarem das antigas praças de pedágio;>

Evitarem ultrapassagens perigosas, principalmente em áreas de maior fluxo;>