APÓS VIABAHIA

DNIT planeja zerar buracos das BR-324 e BR-116 na Bahia

Promessa deve ser cumprida antes do São João

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai assumir na quinta-feira (15) a manutenção da BR-324 e BR-116 após a rescisão com a ViaBahia e, dentre as promessas para a gestão interina, o órgão informou que espera zerar os buracos das rodovias federais antes dos festejos juninos e ainda melhorar a estrutura do pavimento em diversos segmentos.>