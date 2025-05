BRIGA NA JUSTIÇA

'ViaBahia que deveria pagar': entenda revolta de advogados contra empresa de pedágio

Dupla move processo para anular indenização que será paga pelo TCU

A Justiça Federal analisa uma ação judicial movida por dois advogados que pedem a anulação do acordo firmado entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e a ViaBahia . A revolta acontece porque, devido ao fim da parceria de forma antecipada. o governo terá que pagar R$ 681 milhões de indenização à empresa. >

A dupla, formada pelos advogados Mauricio Bastos e Laís Lima, pede a nulidade do pagamento. "Uma vez que o fim da parceria ter se dado pela má prestação de serviço, o valor não deveria ser pago. Pelo contrário, a ViaBahia que deveria pagar aos baianos", reclama Bastos. >

Eles afirmam que o contrato previa a duplicação da BR-324, telefonia nas rodovias, além da garantia de serviços básicos, como iluminação, sinalização e acostamentos adequados, mas as funções não foram cumpridas. >

"As BRs não têm o mínimo. Fomos a Salvador nesse fim de semana e nos deparamos com a qualidade da rodovia [BR-324], extremamente degastada. Encontramos veículos com pneus estourados. acidentes. Péssima qualidade, serviços minimos não estão sendo prestados", ressalta.>