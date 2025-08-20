EMPREGO

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Oportunidade é para Sergipe

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:37

Auditor fiscal vai trabalhar na Sefaz Crédito: Divulgação

As inscrições para o concurso da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe (Sefaz-SE) terminam nesta quarta-feira (20). O certame oferece vagas para o cargo de Auditor Fiscal Tributário, com remuneração que pode chegar a R$ 22.541,47, incluindo vencimento básico e bônus de eficiência.

O processo seletivo será composto por provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos, que tem caráter classificatório. As provas serão aplicadas em Aracaju (SE), com possibilidade de utilização de outras cidades caso não haja estrutura suficiente.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Cebraspe (clique aqui para acessar). A taxa de inscrição é de R$ 200 e deve ser paga até a data limite por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), gerado no ato da inscrição.

Para concorrer ao cargo é necessário possuir diploma de nível superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidatos do sexo masculino, também com as obrigações militares.

O concurso oferece vagas para três especialidades:

Auditor Fiscal Tributário – Geral

Auditor Fiscal Tributário – Tecnologia da Informação

Auditor Fiscal Tributário – Tributação