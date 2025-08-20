Emprego: Salvador tem 167 vagas com salários de até R$ 5,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:45
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 167 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (20). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar de limpeza (higienização hospitalar)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de limpeza hospitalar
Salário: R$1.812,00 + benefícios
8 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de trabalhar na região de Cajazeiras
Zona: Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina roçadeira
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Técnico de Refrigeração (linha branca)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH A ou B, possuir carro ou moto, experiência com linha branca
Salário: Comissão + benefícios
3 vagas
Professor do ensino fundamental (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Estoquista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote office
Salário: R$1.590,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Auxiliar contábil (estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Contabilidade (cursando a partir do 6º semestre), sem experiência
Salário: Bolsa de R$1.082,00 + benefícios
6 vagas
Auxiliar de operação
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso e de horário
Salário: R$1.750,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de lavanderia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos (conforme lei do aprendizado)
Zona: Salvador ou Lauro de Freitas
Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar logístico (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter fácil acesso à região de Porto Seco Pirajá, disponibilidade para carregar peso, faixa etária de 18 a 21 anos (conforme lei do aprendizado)
Zona: Porto Seco Pirajá
Salário: R$1.133,00 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro (UTI Neonatal)
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em UTI Neonatal, possuir pós-graduação em UTI Neonatal ou Obstetrícia
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro (maternidade)
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em maternidade, possuir pós-graduação em Obstetrícia
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro (centro cirúrgico)
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em centro cirúrgico, possuir pós-graduação em Centro Cirúrgico
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Ajudante de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar tarde/noite
Salário: R$1.703,44 + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Biomédico
Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em sistema de escala
Salário: R$5.574,44 + benefícios
1 vaga
Técnico de enfermagem (hemodinâmica) – vaga temporária
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado em Hemodinâmica, COREN ativo
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Fiscal de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Pirajá
Zona: Pirajá
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Costureira
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de farmácia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção em confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em preparo de bolos e tortas
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência no segmento de clínica do trabalho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de veterinária
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em medicamentos, tratamentos e anatomia animal
Salário: R$1.943,65 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.525,00 + benefícios
2 vagas
Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Açougueiro folguista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Jardineiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing (ativo e receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
50 vagas
Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.965,10 + benefícios
1 vaga
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote office e experiência em logística
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Inspetor de alunos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.906,19 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping
Salário: R$1.581,00 + benefícios
2 vagas
Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em informática
Salário: R$1.581,00 + benefícios
10 vagas