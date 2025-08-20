CONFIRA OPORTUNIDADES

Emprego: Salvador tem 167 vagas com salários de até R$ 5,5 mil

Cargos são para nível fundamental, médio e superior

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 06:45

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 167 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (20). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Auxiliar de limpeza (higienização hospitalar)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter trabalhado na área de limpeza hospitalar

Salário: R$1.812,00 + benefícios

8 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de trabalhar na região de Cajazeiras

Zona: Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina roçadeira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Técnico de Refrigeração (linha branca)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH A ou B, possuir carro ou moto, experiência com linha branca

Salário: Comissão + benefícios

3 vagas

Professor do ensino fundamental (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote office

Salário: R$1.590,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Auxiliar contábil (estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Contabilidade (cursando a partir do 6º semestre), sem experiência

Salário: Bolsa de R$1.082,00 + benefícios

6 vagas

Auxiliar de operação

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso e de horário

Salário: R$1.750,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos (conforme lei do aprendizado)

Zona: Salvador ou Lauro de Freitas

Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar logístico (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter fácil acesso à região de Porto Seco Pirajá, disponibilidade para carregar peso, faixa etária de 18 a 21 anos (conforme lei do aprendizado)

Zona: Porto Seco Pirajá

Salário: R$1.133,00 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro (UTI Neonatal)

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em UTI Neonatal, possuir pós-graduação em UTI Neonatal ou Obstetrícia

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro (maternidade)

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em maternidade, possuir pós-graduação em Obstetrícia

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro (centro cirúrgico)

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo, ter trabalhado em centro cirúrgico, possuir pós-graduação em Centro Cirúrgico

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário: R$1.703,44 + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Biomédico

Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em sistema de escala

Salário: R$5.574,44 + benefícios

1 vaga

Técnico de enfermagem (hemodinâmica) – vaga temporária

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado em Hemodinâmica, COREN ativo

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Fiscal de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Pirajá

Zona: Pirajá

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Costureira

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção em confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em preparo de bolos e tortas

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência no segmento de clínica do trabalho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de veterinária

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em medicamentos, tratamentos e anatomia animal

Salário: R$1.943,65 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.525,00 + benefícios

2 vagas

Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Açougueiro folguista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing (ativo e receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

50 vagas

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.965,10 + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote office e experiência em logística

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Inspetor de alunos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.906,19 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário: R$1.581,00 + benefícios

2 vagas

Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em informática

Salário: R$1.581,00 + benefícios