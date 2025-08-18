EMPREGO

Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

É exigido nível médio, técnico ou superior

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:00

Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos oferecem 1.383 vagas, incluindo em cadastro reserva, com salários de até R$ 12 mil e exigência de nível médio, técnico ou superior. A maior remuneração é da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte (ARTESP) - ambos com o mesmo valor (confira abaixo ranking com os maiores salários).

Na sequência, aparece o concurso de Planejamento Urbano DF, com salário de R$ 11.433,75 para o cargo de Analista e Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura. São 217 vagas, mais 506 de cadastro reserva. A banca será o Instituto Consulpam.

Os conteúdos básicos exigidos são: Língua Portuguesa (interpretação de texto, gramática, ortografia), Matemática/Raciocínio Lógico (operações básicas, porcentagem, proporções, lógica de proposições), Noções de Informática (pacote Office, como Word, Excel, sistemas operacionais, internet), atualidades (temas sociais, econômicos, políticos) e legislação específica e conhecimentos do órgão (varia conforme a instituição).

Os cargos de nível médio não exigem experiência prévia, podem pedir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B em alguns casos, além de estar em dia com obrigações eleitorais e militares. Para os de nível superior, é exigido formação em áreas como Administração, Contabilidade, Economia ou qualquer área (quando o cargo é genérico).

Confira os concursos com maiores salários:

1. ARSESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo)

Salário: R$ 12.070,00

Cargos: Agente, Analista e Especialista de Suporte à Regulação

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 126 + CR

Status: Comissão formada/banca em definição

2. ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte)

Salário: R$ 12.070,00

Cargos: Agente, Analista e Especialista

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 142

Status: Autorizado/Comissão formada

3. Planejamento Urbano DF

Salário: R$ 11.433,75

Cargos: Analista e Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Formação: Níveis técnico e superior

Vagas: 217 + 506 CR

Status: Banca definida (Instituto Consulpam)

4. Valec (Engenharia, Construções e Ferrovias S.A)

Salário: R$ 11.232,86

Cargos: A definir

Formação: Nível superior

Vagas: A definir

Status: Comissão formada

5. Seplag RJ (Secretaria de Planejamento e Gestão do RJ)

Salário: R$ 10.182,18

Cargos: EPPGG e APO

Formação: Nível superior

Vagas: 60

Status: Comissão formada

6. MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul)

Salário: Até R$ 10.699,81

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Status: Banca contratada (IESES)

7. CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento)

Salário: Até R$ 9.532,86

Cargos: Diversos

Formação: Níveis Médio, Técnico e Superior

Vagas: 49

Status: Autorizado

8. IPE PREV (Instituto de Previdência do RS)

Salário: R$ 9.000,00 (último edital)

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Status: Comissão formada

9. ManausPrev (Fundo Previdenciário do AM)

Salário: Até R$ 8.300,00

Cargos: Analista e Técnico Previdenciário

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Status: Edital previsto para 2026

10. Procon RJ

Salário: Até R$ 8.170,87

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: 30