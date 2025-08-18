Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 07:00
Diversos concursos públicos oferecem 1.383 vagas, incluindo em cadastro reserva, com salários de até R$ 12 mil e exigência de nível médio, técnico ou superior. A maior remuneração é da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte (ARTESP) - ambos com o mesmo valor (confira abaixo ranking com os maiores salários).
Na sequência, aparece o concurso de Planejamento Urbano DF, com salário de R$ 11.433,75 para o cargo de Analista e Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura. São 217 vagas, mais 506 de cadastro reserva. A banca será o Instituto Consulpam.
Os conteúdos básicos exigidos são: Língua Portuguesa (interpretação de texto, gramática, ortografia), Matemática/Raciocínio Lógico (operações básicas, porcentagem, proporções, lógica de proposições), Noções de Informática (pacote Office, como Word, Excel, sistemas operacionais, internet), atualidades (temas sociais, econômicos, políticos) e legislação específica e conhecimentos do órgão (varia conforme a instituição).
Os cargos de nível médio não exigem experiência prévia, podem pedir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B em alguns casos, além de estar em dia com obrigações eleitorais e militares. Para os de nível superior, é exigido formação em áreas como Administração, Contabilidade, Economia ou qualquer área (quando o cargo é genérico).
Veja cidades com os concursos anunciados
1. ARSESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo)
Salário: R$ 12.070,00
Cargos: Agente, Analista e Especialista de Suporte à Regulação
Formação: Nível médio e superior
Vagas: 126 + CR
Status: Comissão formada/banca em definição
2. ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte)
Salário: R$ 12.070,00
Cargos: Agente, Analista e Especialista
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: 142
Status: Autorizado/Comissão formada
3. Planejamento Urbano DF
Salário: R$ 11.433,75
Cargos: Analista e Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura
Formação: Níveis técnico e superior
Vagas: 217 + 506 CR
Status: Banca definida (Instituto Consulpam)
4. Valec (Engenharia, Construções e Ferrovias S.A)
Salário: R$ 11.232,86
Cargos: A definir
Formação: Nível superior
Vagas: A definir
Status: Comissão formada
5. Seplag RJ (Secretaria de Planejamento e Gestão do RJ)
Salário: R$ 10.182,18
Cargos: EPPGG e APO
Formação: Nível superior
Vagas: 60
Status: Comissão formada
6. MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul)
Salário: Até R$ 10.699,81
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Status: Banca contratada (IESES)
7. CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento)
Salário: Até R$ 9.532,86
Cargos: Diversos
Formação: Níveis Médio, Técnico e Superior
Vagas: 49
Status: Autorizado
8. IPE PREV (Instituto de Previdência do RS)
Salário: R$ 9.000,00 (último edital)
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: A definir
Status: Comissão formada
9. ManausPrev (Fundo Previdenciário do AM)
Salário: Até R$ 8.300,00
Cargos: Analista e Técnico Previdenciário
Formação: Níveis médio e superior
Vagas: A definir
Status: Edital previsto para 2026
10. Procon RJ
Salário: Até R$ 8.170,87
Cargos: A definir
Formação: A definir
Vagas: 30
Status: Autorizado