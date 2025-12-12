Acesse sua conta
CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

Ruy Eduardo Almeida Britto é titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador,

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:21

A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) determinou uma série de medidas cautelares contra o juiz de direito Ruy Eduardo Almeida Britto, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), na quinta-feira (11). Entre elas, está o afastamento emergencial do magistrado.

A medida ainda determina o bloqueio dos acessos de todos os servidores da referida vara, que permanecerá vigente enquanto forem executadas diligências de selamento e apreensão determinadas pela Corregedoria.

Ao menos 21 processos já foram movidos contra Ruy Eduardo Almeida Britto, de acordo com o levamento feito pela reportagem no site oficial da CNJ. Há registros de ações movidas por excesso de prazo, infração disciplinar e morosidade em julgamento de processos.

Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) disse que acompanha as diligigências determinadas pela CNJ. "O procedimento tem caráter sigiloso e o afastamento cautelar visa permitir a apura­ção dos fatos, sem risco de interferências. Todas as etapas seguirão os trâmites legais, preservadas as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório", diz trecho na nota.

Nota do TJ-BA

O Tribunal de Justiça da Bahia acompanha, com a responsabilidade que o momento exige, as diligências determinadas pela Corregedoria Nacional de Justiça envolvendo o magistrado Ruy Eduardo Almeida Britto.

O procedimento tem caráter sigiloso e o afastamento cautelar visa permitir a apura­ção dos fatos, sem risco de interferências. Todas as etapas seguirão os trâmites legais, preservadas as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A situação isolada não reflete o trabalho sério, ético e comprometido realizado diariamente pelos juízes, juízas, servidores e servidoras do Judiciário baiano, que cumprem sua missão de servir à sociedade com independência, transparência e responsabilidade.

O Tribunal reafirma sua confiança nas instituições de controle e continuará colaborando integralmente com a investigação, mantendo seu compromisso com a integridade e a credibilidade do Poder Judiciário."

