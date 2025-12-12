Acesse sua conta
Idoso é preso por agredir padrasto de 79 anos em Feira de Santana

Vítima permanece hospitalizada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:02

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil prendeu suspeito Crédito: Divulgação

Um idoso de 79 anos permanece internado após ser agredido pelo próprio enteado em Feira de Santana, na Bahia. O caso ocorreu na quinta-feira (11), no bairro SIM, e resultou na prisão em flagrante do suspeito, um homem de 66 anos, pelo crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

A prisão foi efetuada por equipes da 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana), após familiares registrarem a ocorrência, relatando que as agressões haviam acabado de acontecer. De acordo com o depoimento, o investigado já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões.

Localizado pelos policiais na própria residência, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

