Idoso é preso por agredir padrasto de 79 anos em Feira de Santana

Carol Neves
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:02
Um idoso de 79 anos permanece internado após ser agredido pelo próprio enteado em Feira de Santana, na Bahia. O caso ocorreu na quinta-feira (11), no bairro SIM, e resultou na prisão em flagrante do suspeito, um homem de 66 anos, pelo crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.
A prisão foi efetuada por equipes da 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana), após familiares registrarem a ocorrência, relatando que as agressões haviam acabado de acontecer. De acordo com o depoimento, o investigado já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões.
Localizado pelos policiais na própria residência, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.