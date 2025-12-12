Acesse sua conta
Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Cargos são para área adminstrativa e operacional

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:16

Shopee oferece 100 vagas em curso gratuito
Shopee oferece 100 vagas em curso gratuito Crédito: Reprodução

A Shopee abriu um novo processo seletivo com 349 vagas de emprego para estudantes, profissionais iniciantes e especialistas em áreas estratégicas. As oportunidades fazem parte do plano de expansão da empresa no Brasil e no exterior.

Há vagas em diversas áreas

As oportunidades incluem setores como logística, atendimento ao cliente, tecnologia da informação, marketing, finanças e operações. Entre os cargos disponíveis estão:

Analista de Operações Logísticas

Engenheiro de Software

Especialista em Marketing Digital

Atendente de Suporte ao Cliente

Analista de Dados

Assistente Administrativo

As vagas oferecem modalidades presencial, híbrida e remota, permitindo que os candidatos escolham o modelo mais compatível com sua rotina.

Quais são os benefícios?

Plano de saúde e odontológico

Vale-refeição

Vale-transporte

Seguro de vida

Auxílio home office

Programas internos de desenvolvimento profissional

Como participar

As inscrições devem ser feitas no portal oficial de carreiras da Shopee, onde é possível filtrar vagas por país, área e nível de experiência. O processo seletivo ficará aberto até o preenchimento das oportunidades.

Serviço

Vagas: 349

Áreas: Administrativa e operacional

Cargos: Incluem trainee

Faixa salarial: Até R$ 995

Estados com vagas: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO

Inscrições: Até 31 de dezembro 

