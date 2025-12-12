Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:16
A Shopee abriu um novo processo seletivo com 349 vagas de emprego para estudantes, profissionais iniciantes e especialistas em áreas estratégicas. As oportunidades fazem parte do plano de expansão da empresa no Brasil e no exterior.
As oportunidades incluem setores como logística, atendimento ao cliente, tecnologia da informação, marketing, finanças e operações. Entre os cargos disponíveis estão:
Analista de Operações Logísticas
Engenheiro de Software
Especialista em Marketing Digital
Atendente de Suporte ao Cliente
Analista de Dados
Assistente Administrativo
As vagas oferecem modalidades presencial, híbrida e remota, permitindo que os candidatos escolham o modelo mais compatível com sua rotina.
Plano de saúde e odontológico
Vale-refeição
Vale-transporte
Seguro de vida
Auxílio home office
Programas internos de desenvolvimento profissional
As inscrições devem ser feitas no portal oficial de carreiras da Shopee, onde é possível filtrar vagas por país, área e nível de experiência. O processo seletivo ficará aberto até o preenchimento das oportunidades.
Vagas: 349
Áreas: Administrativa e operacional
Cargos: Incluem trainee
Faixa salarial: Até R$ 995
Estados com vagas: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO
Inscrições: Até 31 de dezembro