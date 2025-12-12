Acesse sua conta
Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Cantor quer fugir do padrão moderno e aposta em projeto inspirado nas raízes do sertão dentro de condomínio de alto padrão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:34

João Gomes recusou o projeto por não combinar com o estilo simples e sertanejo que ele sonha para a casa própria
João Gomes recusou o projeto por não combinar com o estilo simples e sertanejo que ele sonha para a casa própria Crédito: Reprodução

João Gomes decidiu ir na contramão do luxo tradicional. Mesmo sendo dono de dois terrenos em um dos condomínios mais valorizados de Petrolina, em Pernambuco, o cantor revelou que recusou um projeto de mansão moderna porque não se identificou com o estilo apresentado. O artista sonha com uma casa que dialogue com suas origens e traduza o clima do sertão, com alpendre amplo, estética rústica e identidade regional.

A ideia era construir a residência dos sonhos no Alphaville, onde João e a esposa, Ary Mirelle, adquiriram dois lotes vizinhos que somam cerca de 600 metros quadrados. No entanto, ao receber a primeira proposta arquitetônica, o cantor se frustrou ao perceber que o projeto seguia o padrão contemporâneo comum no condomínio, com linhas retas, vidro em destaque e acabamento sofisticado.

Projeto de arquitetura recusado por João Gomes

Projeto de arquitetura recusado por João Gomes
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução
1 de 7
A mansão de luxo em Pernambuco que João Gomes recusou ao buscar uma “casa de sertão” por Reprodução

Em conversa recente em podcast, João explicou que sempre se imaginou morando em um casarão típico do interior, daqueles com varanda grande na frente, pilares aparentes e clima de casa de família. Segundo ele, a dificuldade foi encontrar profissionais dispostos a adaptar esse conceito a um condomínio de alto padrão, onde predominam construções modernas e minimalistas.

A proposta recusada previa uma residência de dois pavimentos, com integração total entre os ambientes internos e externos, piscina elegante, deck de madeira e fachada imponente, digna de revista de arquitetura. Apesar do conforto e do requinte, o visual não representava o que o cantor considera como lar ideal.

João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes e Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes emociona público ao subir no palco com o filho durante show por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge por Reprodução/Instagram
Ary Mirelle por Reprodução/Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e filho Jorge por Reprodução
João Gomes, Ary Mirelle e filho Jorge por Reprodução / Redes Sociais
1 de 16
João Gomes e Ary Mirelle por Reprodução/Instagram

Após o impasse, a empresa responsável pelo projeto reconheceu a falha de alinhamento inicial e desenvolveu uma nova proposta, desta vez mais próxima do desejo do artista. A equipe afirmou que o conceito foi revisto, aprovado pelo condomínio e apresentado novamente ao casal, que agora avalia os próximos passos antes do início das obras.

Enquanto a casa não sai do papel, os terrenos seguem intactos. João Gomes reforça que prefere esperar e construir algo que tenha significado pessoal, mesmo que isso leve mais tempo. Para ele, a futura casa precisa contar sua história, unir conforto e memória afetiva e manter viva a estética do sertão, mesmo cercada pelo luxo urbano.

