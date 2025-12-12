CASA COM CARA DE CASA

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Cantor quer fugir do padrão moderno e aposta em projeto inspirado nas raízes do sertão dentro de condomínio de alto padrão

Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:34

João Gomes recusou o projeto por não combinar com o estilo simples e sertanejo que ele sonha para a casa própria Crédito: Reprodução

João Gomes decidiu ir na contramão do luxo tradicional. Mesmo sendo dono de dois terrenos em um dos condomínios mais valorizados de Petrolina, em Pernambuco, o cantor revelou que recusou um projeto de mansão moderna porque não se identificou com o estilo apresentado. O artista sonha com uma casa que dialogue com suas origens e traduza o clima do sertão, com alpendre amplo, estética rústica e identidade regional.

A ideia era construir a residência dos sonhos no Alphaville, onde João e a esposa, Ary Mirelle, adquiriram dois lotes vizinhos que somam cerca de 600 metros quadrados. No entanto, ao receber a primeira proposta arquitetônica, o cantor se frustrou ao perceber que o projeto seguia o padrão contemporâneo comum no condomínio, com linhas retas, vidro em destaque e acabamento sofisticado.

Em conversa recente em podcast, João explicou que sempre se imaginou morando em um casarão típico do interior, daqueles com varanda grande na frente, pilares aparentes e clima de casa de família. Segundo ele, a dificuldade foi encontrar profissionais dispostos a adaptar esse conceito a um condomínio de alto padrão, onde predominam construções modernas e minimalistas.

A proposta recusada previa uma residência de dois pavimentos, com integração total entre os ambientes internos e externos, piscina elegante, deck de madeira e fachada imponente, digna de revista de arquitetura. Apesar do conforto e do requinte, o visual não representava o que o cantor considera como lar ideal.

Após o impasse, a empresa responsável pelo projeto reconheceu a falha de alinhamento inicial e desenvolveu uma nova proposta, desta vez mais próxima do desejo do artista. A equipe afirmou que o conceito foi revisto, aprovado pelo condomínio e apresentado novamente ao casal, que agora avalia os próximos passos antes do início das obras.