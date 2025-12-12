Acesse sua conta
Confira 8 ex-BBBs que não venceram o reality, mas ficaram milionários

Nova edição estreia em 12 de janeiro e reacende lembranças de nomes que transformaram fama em fortuna fora da casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:28

Ex-BBBs provam que dá para ficar milionário sem vencer o reality
Ex-BBBs provam que dá para ficar milionário sem vencer o reality Crédito: Reprodução

Falta exatamente um mês para a estreia do BBB 26, marcada para 12 de janeiro, e o aquecimento para a nova temporada reacende uma velha constatação: ganhar o prêmio final nunca foi o único caminho para enriquecer dentro do reality da Globo. Ao longo de mais de duas décadas no ar, o programa revelou nomes que transformaram visibilidade em negócios milionários, mesmo sem chegar ao topo do pódio.

Casos como o de Gil do Vigor, do BBB 21, se tornaram emblemáticos. Economista carismático, ele virou rosto de grandes campanhas publicitárias, ganhou espaço fixo na televisão e diversificou sua atuação para além das redes sociais. O resultado foi um faturamento que, segundo ele próprio, ultrapassou os R$ 15 milhões após o programa.

Outro exemplo vem do BBB 20, com Marcela Mc Gowan, que saiu do confinamento já milionária graças ao sucesso de um curso online sobre sexualidade feminina. Enquanto ela ainda estava na casa, as vendas dispararam, mostrando como o alcance do programa pode gerar retorno financeiro imediato.

Os ex-BBBs que não ganharam e ficaram milionários

Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital
Grazi Massafera (BBB 5 – 2005): Vice-campeã do BBB 5, Grazi se consolidou como atriz de novelas, séries e cinema, tornando-se uma das ex-BBBs mais bem-sucedidas financeiramente.
Maíra Cardi (BBB 9 – 2009): Participante do BBB 9, Maíra transformou a visibilidade do reality em negócios milionários no mercado de saúde, bem-estar e produtos digitais.
Marcela Mc Gowan (BBB 20 – 2020): Após o BBB 20, Marcela viu seu curso online sobre sexualidade explodir em vendas enquanto ainda estava confinada, garantindo faturamento milionário.
Gil do Vigor (BBB 21 – 2021): Destaque do BBB 21, Gil acumulou contratos publicitários, projetos na TV e ações no mercado financeiro, ultrapassando cifras milionárias fora da casa.
Kerline Cardoso (BBB 21 – 2021): Primeira eliminada do BBB 21, Kerline transformou a exposição inicial em carreira como influenciadora, campanhas publicitárias e presença constante em eventos.
Eslovênia Marques (BBB 22 – 2022): Após o BBB 22, Eslovênia alcançou o valor do prêmio em menos de um ano com publicidade, redes sociais e trabalhos como influenciadora digital.
Beatriz Reis (BBB 24 – 2024): Mesmo sem vencer o BBB 24, Bia fechou contratos com grandes marcas e alcançou faturamento equivalente ao prêmio principal do programa.
Sabrina Sato (BBB 3 – 2003): Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina construiu uma das carreiras mais sólidas da TV brasileira, com contratos publicitários, programas próprios e forte presença digital por Reprodução

Participantes de edições mais recentes também seguiram o mesmo caminho. Eslovênia, do BBB 22, afirmou ter conquistado em cerca de um ano o equivalente ao prêmio do reality por meio de publicidade e parcerias digitais. Beatriz Reis, destaque do BBB 24, ampliou seu espaço no mercado publicitário e fechou contratos com grandes marcas logo após o fim da edição.

Mesmo quem teve passagem rápida conseguiu capitalizar a exposição. Kerline, primeira eliminada do BBB 21, manteve relevância nas redes sociais, ampliou sua base de seguidores e passou a viver de campanhas e eventos. Já Arthur Picoli, da mesma edição, revelou ter faturado milhões com publicidade e projetos pessoais ao longo dos anos seguintes.

Nomes de edições mais antigas também entram na lista. Maíra Cardi, do BBB 9, construiu um império no universo do emagrecimento e do lifestyle, enquanto Sabrina Sato, que nem chegou à final em sua edição, virou uma das apresentadoras e influenciadoras mais bem pagas do país.

Com a estreia do BBB 26 se aproximando, a expectativa do público cresce não apenas sobre quem levará o prêmio milionário, mas também sobre quais participantes conseguirão transformar fama em fortuna fora da casa. A próxima temporada promete novidades, como casas de vidro espalhadas pelo Brasil e maior interferência do público no jogo, o que pode ampliar ainda mais o alcance dos novos confinados.

