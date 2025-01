LISTA DOS VENCEDORES

De Bambam a Davi Brito: relembre os campeões das 24 edições do Big Brother Brasil

Até agora, 12 homens e 12 mulheres saíram vitoriosos da competição

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 20:17

Vencedores do BBB Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 25 já está batendo na porta cheio de surpresas, novidades e apostas nos favoritos da edição. Com estreia na noite desta segunda-feira (13), o vencedor dessa temporada levará para casa o maior prêmio da história do programa, avaliado em até R$ 6 milhões. Mas, enquanto o programa ainda não começa, relembre os brothers e sisters que foram escolhidos pelo Brasil nas 24 edições do reality.

Na escala de gênero dos campeões do reality há um equilíbrio. Até agora, 12 homens e 12 mulheres saíram vitoriosos da competição. A cada ano cresce a diversidade racial dos participantes e o número de representantes das regiões norte e nordeste do país, o que era raro nas primeiras edições.

BBB 1: Bambam

Bambam Crédito: Reprodução

Em 2001, na primeira edição do programa, Kleber Bambam foi o escolhido para levar o prêmio para casa com 68% dos votos. Na época, o valor do prêmio somava R$ 500 mil.

A passagem de Bambam pela casa foi marcada pela interação carinhosa com uma boneca, chamada de Maria Eugênia, que virou sua amiga no confinamento.

BBB 2: Rodrigo Cowboy

Cowboy Crédito: Reprodução

Na segunda edição, o primeiro cowboy do BBB laçou o público e se tornou o campeão do programa. Com 65% dos votos, Rodrigo, assim como Bambam, ganhou R$ 500 mil.

BBB 3: Dhomini Ferreira

Dhomini Crédito: Reprodução

Divertido, alegre e namoradinho de Sabrina Sato. Assim foi marcada a passagem do Goiano Dhomini no reality, saindo vitorioso com 51% dos votos.

BBB 4: Cida dos Santos

Cida Crédito: Reprodução

Sendo a primeira mulher a vencer o BBB, a carioca Cida só enfrentou um paredão ao longo de todo o jogo. Ela foi escolhida pelo público com 69% dos votos.

BBB 5: Jean Wyllys

Jean Crédito: Reprodução

Indo para 5 paredões e se salvando de todos, Jean foi o primeiro baiano, único homem gay e o primeiro brother a ganhar o prêmio no valor de R$ 1 milhão. Sua disputa final foi icônica, recebendo 55% dos votos contra a agora atriz Grazi Massafera.

BBB 6: Mara Viana

Mara Crédito: Reprodução

Na edição 6, o reality contou pela primeira vez com uma final só de mulheres. A sister natural de Camacã, cidade do Sul da Bahia, foi a campeã, se destacando por ser a verdadeira mãezona da casa, com seu jeito cuidador e humilde. Ela lutou pelo prêmio milionário para realizar o sonho de ajudar sua filha, que teve paralisia cerebral.

BBB 7: Diego Alemão

Alemão Crédito: Reprodução

Sendo o vencedor com uma das maiores taxas de aprovação do público da história do programa, com 91% dos votos, Diego Alemão levou o prêmio de R$ 1 milhão no BBB de 2007. Voltando de 5 paredões, Alemão se manteve confiante até o final e ainda formou um triângulo amoroso com Fani e Íris Stefanelli

BBB 8: Rafinha

Rafinha Crédito: Reprodução

A votação final do BBB 8 teve de ser estendida por um minuto por conta de um empate na votação. Mas o músico Rafinha terminou como o grande vencedor em uma disputa acirrada contra Gyselle, recebendo 50,15% dos votos.

BBB 9: Max Porto

Max Crédito: Reprodução

Em uma edição onde a casa foi dividida por um muro, Max cativou o público e pegou o prêmio em uma disputa acirrada. Sua passagem pelo programa ficou marcada pelo relacionamento com a participante Francine, que namorou por um tempo após o reality.

BBB 10: Marcelo Dourado

Dourado Crédito: Reprodução

O campeão do BBB 10 já havia participado do BBB 4, teve sua segunda chance e soube aproveitar. Com 60% dos votos, o ex-lutador de MMA recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão.

BBB 11: Maria Melilo

Melilo Crédito: Reprodução

Em 2011, foi a vez de Maria Melilo vencer o programa. Recebendo 43% dos votos e conquistou o público com seu bom-humor, a modelo viveu um triângulo amoroso na casa com Mau Mau e Wesley.

BBB 12: Fael

Fael Crédito: Reprodução

Fael foi o grande vencedor do BBB 12 e recebeu alta taxa de aprovação, com 92% dos votos. Na época, o programa era dividido entre Selva e Praia e o brother fazia parte do time Praia. Fael também teve um namoro com Noemí, intercambista espanhola do reality.

BBB 13: Fernanda Keulla

Fernanda Crédito: Reprodução

Construindo fortes alianças no jogo e um relacionamento com André Martinelli, a quem apelidou de "príncipe", Fernanda foi a escolhida do público no BBB 13. A sister, após o reality, seguiu a carreira de apresentadora e chegou a apresentar o programa Vídeo Show, na Globo.

BBB 14: Vanessa Mesquita

Vanessa Crédito: Reprodução

A campeã enfrentou 5 paredões antes da final e recebeu 53% dos votos. Na casa, Vanessa foi protagonista por seu jeito meigo e por se relacionar com outra sister, Clara Aguilar.

BBB 15: Cézar Lima

Cézar Crédito: Reprodução

Com um sotaque paranaense forte e arrastado, Cézar cativou o público e levou o prêmio para casa com 65% dos votos.

BBB 16: Munik Nunes

Munik Crédito: Reprodução

Apenas com 19 anos, Munik foi a campeã mais jovem da história do programa a vencer a disputa. A sister ficou conhecida por formar equipe com Dona Geralda, Ronan e Ana Paula Renault.

BBB 17: Emilly Araújo

Emilly Crédito: Reprodução

A sister entrou no programa ao lado da irmã gêmea, Mayla Araújo, mas as duas tiveram de se enfrentar logo de primeira em um paredão. Emily levou o prêmio recebendo 58% dos votos do público.

BBB 18: Gleici Damasceno

Gleici Crédito: Reprodução

'Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta'. A frase dita pela personagem de Bianca Bin, na novela O Outro Lado do Paraíso, foi replicada por Gleici em sua volta triunfal do paredão falso. A acreana venceu o BBB 18 com 57,28% de aprovação do público.

BBB 19: Paula Von Sperling

Paula Crédito: Reprodução

Com uma passagem pelo reality criticada por falas racistas e intolerantes, Paula foi uma das campeãs mais controversas do BBB. Recebendo 61,09% dos votos, a advogada também se destacou por vencer 3 provas de resistência.

BBB 20: Thelma

Thelma Crédito: Reprodução

A primeira edição com participantes camarotes não intimidou a médica Thelma. Ela enfrentou uma final com duas integrantes famosas, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, mas terminou como a grande campeã, somando 44,1% dos votos.

BBB 21: Juliette

Juliette Crédito: Reprodução

De injustiçada e excluída a uma das participantes mais queridas do BBB, Juliette se tornou a participante mais seguida de todas as edições do reality, acumulando mais 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Com 90,15% dos votos, ela conquistou uma legião de fãs apelidados de “cactos”.

BBB 22: Arthur Aguiar

Aguiar Crédito: Reprodução

Na primeira final masculina da história e também sendo o primeiro participante do grupo Camarote a vencer o programa, Arthur Aguiar disputou a final e recebeu 68,96% dos votos.

BBB 23: Amanda Meirelles

Amanda Crédito: Reprodução

Na 23ª edição do reality, o público coroou a pipoca e a médica Amanda como a grande vencedora, recebendo 68,9% dos votos e levando o maior prêmio da história. No discurso da vitória, o apresentador Tadeu Schmidt disse: “Como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma, personalidade. Você se conectou com as pessoas de maneira especial. Você estendeu a mão pra uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão pra você”.

BBB 24: Davi Brito

Davi Brito Crédito: Reprodução