comida

7 receitas de inverno para fazer na panela de pressão

Veja como preparar pratos simples e deliciosos para espantar o frio

Publicado em 3 de julho de 2025 às 19:10

Vaca atolada Crédito: Imagem: tmalucelli | Shutterstock

Durante o inverno, as comidas quentinhas se tornam um verdadeiro abraço para o estômago, pois, além de aquecerem, elas fazem com que o clima se torne mais aconchegante. E uma das maiores aliadas para criar pratos deliciosos nesta época do ano é a panela de pressão. Por isso, descubra sete receitas irresistíveis e saborosas que vão deixar o seu dia mais gostoso! >

Vaca atolada

Ingredientes

1 kg de costela bovina cortada em pedaços

1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

2 cebolas picadas

4 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de colorau

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Água quente para cozinhar >

Modo de preparo

Na panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a costela e doure bem de todos os lados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte o tomate e o colorau. Mexa e refogue por uns 5 minutos, até formar um molho. Adicione água quente até cobrir a costela. Coloque a folha de louro. Cozinhe por 35 a 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Se a carne já estiver macia, adicione a mandioca. Cozinhe até que a mandioca fique bem macia e parte dela comece a dissolver no caldo, engrossando o molho. Acerte o sal, salpique o cheiro-verde e sirva em seguida. >

Lagarto recheado

Ingredientes

1 kg de lagarto (peça)

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de alho-poró cortado em fatias finas

1 cenoura ralada

1 pão francês esfarelado sem a casca

2 colheres de chá de cheiro-verde picado

5 colheres de sopa de maionese

Palitos de madeira e barbante para prender

Óleo a gosto

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Com uma faca afiada, corte a carne ao meio, no sentido do comprimento e sem separar as partes, formando um bolso. Tempere com sal e reserve. Em uma tigela pequena, coloque o alho-poró, a cenoura, o pão, o cheiro-verde e uma colher de sopa de maionese. Misture e recheie a carne. Prenda as bordas da carne com palitos de madeira e reforce com barbante para não vazar o recheio. Reserve. >

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio. Doure a carne. Cubra com água e cozinhe em fogo médio por 45 minutos, após o início da pressão. Retire a panela do fogo e espere sair a pressão. Verifique o cozimento. Se necessário, termine de cozinhar com a panela destampada. Retire a carne da panela e fatie mantendo o formato. Reserve. >

Junte o restante da maionese ao caldo do cozimento da carne, misture com uma colher de pau e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até obter um molho homogêneo e espesso. Reserve. Coloque a carne reservada em uma travessa, cubra com o molho e sirva em seguida. >

Polenta de panela de pressão

Ingredientes

500 g de fubá

200 g de queijo muçarela ralado

1/2 kg de carne moída

1/2 kg de tomate picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 l de água

Óleo, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, desmanche o fubá em 570 ml de água fria. Na panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho. Coloque o restante da água e deixe ferver. Em seguida, despeje o fubá dissolvido e mexa bem até levantar fervura. Tampe a panela e deixe em fogo brando durante 20 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. >

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue os tomates. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente untado com óleo, despeje metade da polenta, cubra com metade da carne refogada e um pouco de queijo ralado. Novamente, despeje a polenta, depois o refogado e o restante do queijo ralado. Leve ao forno médio até derreter o queijo. Sirva em seguida. >

Pimentão recheado Crédito: Imagem: Daniel_Dash | Shutterstock

Pimentão recheado

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

450 g de carne moída

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

100 g de azeitona picada

5 pimentões vermelhos

395 g de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue a cebola e acrescente a carne. Cozinhe até perder a cor avermelhada. Adicione a azeitona, a salsinha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Corte a tampa dos pimentões e retire as sementes. Recheie-os com a carne refogada. Coloque-os na panela de pressão e adicione o molho de tomate. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Sirva em seguida. >

Penne na pressão

Ingredientes

345 g de molho de tomate

300 g de presunto picado

300 g de queijo muçarela picado

100 ml de requeijão cremoso

500 g de macarrão tipo penne

4 tabletes de caldo de galinha

150 g de creme de leite

800 ml de água >

Modo de preparo

Na panela de pressão, coloque a água, o creme de leite, o molho de tomate, os tabletes de caldo de galinha e leve ao fogo médio. Quando levantar fervura, coloque o macarrão e tampe a panela. Cozinhe por 6 minutos após iniciar a pressão. Depois, retire do fogo e espere a pressão sair. Despeje a mistura em uma travessa refratária e cubra com o presunto, a muçarela e o requeijão. Leve ao forno em temperatura média até derreter o queijo. Sirva em seguida. >

Ensopado de lentilha com espinafre Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Ensopado de lentilha com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1/2 pimentão vermelho picado

1 tomate picado

1 folha de louro

1 colher de chá de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 xícaras de chá de espinafre

5 xícaras de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite >

Modo de preparo

Na panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o pimentão, o tomate e a cenoura. Refogue por uns 3 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Acrescente a lentilha e a folha de louro e cubra com o caldo de legumes. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair naturalmente. Abra a panela com cuidado, adicione o espinafre e cozinhe com a panela aberta por mais 5 minutos. Sirva em seguida. >

Cozido de carne

Ingredientes

600 g de músculo bovino

5 xícaras de chá de caldo de carne

2 colheres de chá de manjerona seca

2 colheres de sopa de óleo

2 cebolas picadas

1 nabo picado

2 cenouras picadas

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo