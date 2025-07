TEATRO MOLIÈRE

Espetáculo Love, com Cyria Coentro, faz curta temporada a partir deste sábado (5)

Peça reúne poemas e textos de autores como Castro Alves, Clarice Lispector, Baudelaire, Maiakovski e Adélia Prado

A premiada atriz Cyria Coentro volta aos palcos com o monólogo Love, em curta temporada no Teatro Molière, na Aliança Francesa, sempre aos sábados (19h) e domingos (18h), a partir deste sábado (5). Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e já estão à venda no Sympla. >

Com direção de Jackson Costa e dramaturgia assinada por Elisa Lucinda, Jackson Costa e Cyria Coentro, a peça é uma celebração do amor em suas múltiplas formas. O espetáculo reúne poemas e textos de autores como Castro Alves, Clarice Lispector, Baudelaire, Maiakovski, Adélia Prado, Mário Quintana, Manuel Bandeira, Affonso Romano de Sant’Anna e La Fontaine, entre outros, construindo uma narrativa que se pretende sensível, profunda e visceral.>

Mais do que declamar poesia, Cyria Coentro transforma a palavra em emoção no palco. O amor é o fio condutor que atravessa as experiências da personagem, revelando as delícias, contradições, dores e epifanias das relações humanas.>