SOLIDARIEDADE QUE EMOCIONA

Após mobilização nas redes, idosos do Retiro dos Artistas renovam pedidos de Natal

Nova lista reúne desejos que vão de eletrodomésticos a lembranças afetivas e reforça a corrente de apoio à instituição centenária no Rio

Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:57

Nova lista de Natal do Retiro dos Artistas emociona nas redes Crédito: Reprodução

A onda de carinho em torno do Retiro dos Artistas ganhou força novamente neste fim de ano. Depois de a primeira lista de desejos dos moradores viralizar nas redes sociais e mobilizar doadores de todo o país, a instituição divulgou um novo conjunto de pedidos de Natal, ampliando a corrente de afeto que vem marcando dezembro para os residentes.

Desta vez, os pedidos revelam diferentes histórias e fases da vida. Há quem sonhe com itens práticos para o dia a dia, como notebook, micro-ondas e outros eletrônicos, enquanto alguns moradores preferiram escolhas carregadas de memória, como uma vitrola. Também aparecem desejos simples, mas profundos, ligados à saúde, tranquilidade e amor para o próximo ano.

Segundo a organização, a decisão de divulgar uma nova lista veio após a enxurrada de mensagens recebidas. Muitas pessoas quiseram saber se outros residentes também poderiam participar da iniciativa ou se ainda era possível contribuir. O retorno surpreendeu até quem acompanha de perto a rotina da casa e reforçou o impacto positivo da mobilização.

Com mais de um século de história, o Retiro dos Artistas foi fundado em 1918 e se tornou referência no acolhimento de profissionais das artes. Localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o espaço abriga atualmente 44 moradores, entre atores, músicos, bailarinos e outros trabalhadores da cultura. Um dos nomes mais conhecidos é o ator Marcos Oliveira, lembrado pelo público pelo personagem Beiçola.

A instituição funciona a partir de doações, parcerias e trabalho voluntário. Além da moradia, os residentes têm acesso a alimentação, plano de saúde, atendimento psicológico, acompanhamento de enfermagem e uma programação ativa de atividades, como oficinas artísticas, yoga, sessões de cinema e natação. O complexo ainda conta com teatro, biblioteca, piscina, refeitório, salão de beleza e capela, além de atendimento de fisioterapia aberto à comunidade.