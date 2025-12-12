Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após mobilização nas redes, idosos do Retiro dos Artistas renovam pedidos de Natal

Nova lista reúne desejos que vão de eletrodomésticos a lembranças afetivas e reforça a corrente de apoio à instituição centenária no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:57

Nova lista de Natal do Retiro dos Artistas emociona nas redes Crédito: Reprodução

A onda de carinho em torno do Retiro dos Artistas ganhou força novamente neste fim de ano. Depois de a primeira lista de desejos dos moradores viralizar nas redes sociais e mobilizar doadores de todo o país, a instituição divulgou um novo conjunto de pedidos de Natal, ampliando a corrente de afeto que vem marcando dezembro para os residentes.

Desta vez, os pedidos revelam diferentes histórias e fases da vida. Há quem sonhe com itens práticos para o dia a dia, como notebook, micro-ondas e outros eletrônicos, enquanto alguns moradores preferiram escolhas carregadas de memória, como uma vitrola. Também aparecem desejos simples, mas profundos, ligados à saúde, tranquilidade e amor para o próximo ano.

Segundo a organização, a decisão de divulgar uma nova lista veio após a enxurrada de mensagens recebidas. Muitas pessoas quiseram saber se outros residentes também poderiam participar da iniciativa ou se ainda era possível contribuir. O retorno surpreendeu até quem acompanha de perto a rotina da casa e reforçou o impacto positivo da mobilização.

Idosos do Retiro dos Artistas

Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram
1 de 23
Lista de Natal do Retiro dos Artistas comove seguidores por Reprodução/Instagram

Com mais de um século de história, o Retiro dos Artistas foi fundado em 1918 e se tornou referência no acolhimento de profissionais das artes. Localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o espaço abriga atualmente 44 moradores, entre atores, músicos, bailarinos e outros trabalhadores da cultura. Um dos nomes mais conhecidos é o ator Marcos Oliveira, lembrado pelo público pelo personagem Beiçola.

A instituição funciona a partir de doações, parcerias e trabalho voluntário. Além da moradia, os residentes têm acesso a alimentação, plano de saúde, atendimento psicológico, acompanhamento de enfermagem e uma programação ativa de atividades, como oficinas artísticas, yoga, sessões de cinema e natação. O complexo ainda conta com teatro, biblioteca, piscina, refeitório, salão de beleza e capela, além de atendimento de fisioterapia aberto à comunidade.

Mais do que presentes, a nova lista acabou se transformando em símbolo de reconhecimento e cuidado com artistas que ajudaram a construir a memória cultural brasileira. Para o Retiro, a expectativa é de que a corrente continue crescendo e que novos gestos de solidariedade sigam chegando até o Natal.

Leia mais

Imagem - Any Awuada revela resultado do DNA da filha após polêmica envolvendo Neymar

Any Awuada revela resultado do DNA da filha após polêmica envolvendo Neymar

Imagem - Com música e propósito, Lore Improta lança 'A Galeroca' e apresenta Liz cantando pela primeira vez

Com música e propósito, Lore Improta lança 'A Galeroca' e apresenta Liz cantando pela primeira vez

Imagem - Festa do programa de Virginia termina em caos após permuta não cumprida; veja vídeos

Festa do programa de Virginia termina em caos após permuta não cumprida; veja vídeos

Tags:

Retiro dos Artistas

Mais recentes

Imagem - Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas

Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas
Imagem - Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador

Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador
Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil