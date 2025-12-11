'CONFRA DA FIRMA'

Festa do programa de Virginia termina em caos após permuta não cumprida; veja vídeos

Climão nos bastidores expõe desgaste entre produção, influenciadora e empresas envolvidas

Heider Sacramento

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:13

Confraternização do Sabadou termina em tumulto após fornecedores cobrarem acordo não cumprido Crédito: Reprodução

A confraternização de fim de ano da equipe do Sabadou, programa apresentado por Virginia Fonseca no SBT, terminou em tumulto. Vídeos que circularam nas redes sociais na noite de quarta-feira (10) mostram fornecedores revoltados e a festa sendo interrompida após um suposto descumprimento do acordo.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, todo o evento teria sido feito por permuta, com a condição de que Virginia tirasse fotos com os empresários responsáveis pelos serviços. Ainda de acordo com relatos, a influenciadora chegou ao local, fez apenas cinco registros e deixou a celebração logo em seguida, o que teria causado indignação entre os contratados.

Nas imagens que viralizaram, um homem identificado como produtor tenta acalmar os ânimos enquanto empreendedores discutem e interrompem a distribuição de comida como forma de protesto. O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes e abriu um novo capítulo de tensão nos bastidores da atração.

Em nota enviada à jornalista, a assessoria de Virginia afirmou que a festa não foi organizada pela influenciadora, mas pela equipe do SBT. A emissora, por sua vez, não respondeu aos pedidos de posicionamento até o fechamento da matéria.