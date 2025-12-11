Festa do programa de Virginia termina em caos após permuta não cumprida; veja vídeos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:13
A confraternização de fim de ano da equipe do Sabadou, programa apresentado por Virginia Fonseca no SBT, terminou em tumulto. Vídeos que circularam nas redes sociais na noite de quarta-feira (10) mostram fornecedores revoltados e a festa sendo interrompida após um suposto descumprimento do acordo.
Segundo a coluna de Fábia Oliveira, todo o evento teria sido feito por permuta, com a condição de que Virginia tirasse fotos com os empresários responsáveis pelos serviços. Ainda de acordo com relatos, a influenciadora chegou ao local, fez apenas cinco registros e deixou a celebração logo em seguida, o que teria causado indignação entre os contratados.
Nas imagens que viralizaram, um homem identificado como produtor tenta acalmar os ânimos enquanto empreendedores discutem e interrompem a distribuição de comida como forma de protesto. O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes e abriu um novo capítulo de tensão nos bastidores da atração.
Virginia Fonseca
Em nota enviada à jornalista, a assessoria de Virginia afirmou que a festa não foi organizada pela influenciadora, mas pela equipe do SBT. A emissora, por sua vez, não respondeu aos pedidos de posicionamento até o fechamento da matéria.
A confusão ocorre em meio a outro assunto envolvendo o nome de Virginia: o afastamento temporário da influenciadora da Grande Rio. A coluna revelou que ela teria solicitado cerca de um mês longe da escola de samba para viajar à Europa e passar as festas ao lado de Vini Jr., com quem assumiu relacionamento em outubro. A escola não retornou novos contatos após o primeiro pedido de esclarecimento. A equipe de Virginia nega ter essa informação.