CONFIRA MOMENTO

Gominho faz revelação sobre últimos dias de Preta Gil: ‘Chegou a cogitar morte assistida’

Um dos melhores amigos de Preta Gil falou sobre últimos momentos ao lado da cantora no ‘Sem Censura’

Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 21:20

Gominho esteve com Preta Gil nos últimos dias Crédito: Reprodução | Instagram

Gominho era um dos amigos mais próximos de Preta Gil. Confidentes em diversas ocasiões, os dois compartilharam diversos momentos especiais juntos. Gominho chegou a deixar o trabalho e a rotina no Brasil para cuidar da amiga, nos Estados Unidos.

Em entrevista no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, o humorista detalhou como foram os últimos dias ao lado de Preta, que faleceu em decorrência de um câncer, no último dia 20 de julho.

Preta Gil e Gominho 1 de 15

"Quando teve a possibilidade, do recurso, de tratamento lá fora, que nem todo mundo tem [acesso], ela ficou se questionando muito, [dizendo]: 'Não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, não sei se faço o suicídio assistido”, revelou Gominho.

Controversa por questões religiosas e éticas, a técnica do suicídio assistido acontece quando uma equipe médica fornece medicamentos para o procedimento, mas é o próprio paciente que administra a dose fatal.

Diferente do que alguns pensam, a técnica difere da eutanásia, que acontece quando a própria equipe médica administra uma dose. No Brasil, os dois métodos são proibidos. Na América Latina, somente a Colômbia permite os dois métodos.

Em entrevista, Muka, um dos participantes da entrevista,questionou Gominho: “Ela cogitou essa hipótese?”. “Cogitou”, respondeu Gominho.

No entanto, de acordo com ele, incentivou Preta a tentar um tratamento experimental em Nova York."Eu falei: 'Amiga, posso falar uma coisa? Bora gastar esse dinheiro, querida. Se tem essa tentativa lá, vamos embora para Nova York, sim'. Animando-a. Vamos fazer comprinhas, faz o tratamento e compra uma bolsinha. E ela foi."