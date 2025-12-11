Gominho faz revelação sobre últimos dias de Preta Gil: ‘Chegou a cogitar morte assistida’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 21:20
Gominho era um dos amigos mais próximos de Preta Gil. Confidentes em diversas ocasiões, os dois compartilharam diversos momentos especiais juntos. Gominho chegou a deixar o trabalho e a rotina no Brasil para cuidar da amiga, nos Estados Unidos.
Em entrevista no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, o humorista detalhou como foram os últimos dias ao lado de Preta, que faleceu em decorrência de um câncer, no último dia 20 de julho.
"Quando teve a possibilidade, do recurso, de tratamento lá fora, que nem todo mundo tem [acesso], ela ficou se questionando muito, [dizendo]: 'Não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, não sei se faço o suicídio assistido”, revelou Gominho.
Controversa por questões religiosas e éticas, a técnica do suicídio assistido acontece quando uma equipe médica fornece medicamentos para o procedimento, mas é o próprio paciente que administra a dose fatal.
Diferente do que alguns pensam, a técnica difere da eutanásia, que acontece quando a própria equipe médica administra uma dose. No Brasil, os dois métodos são proibidos. Na América Latina, somente a Colômbia permite os dois métodos.
Em entrevista, Muka, um dos participantes da entrevista,questionou Gominho: “Ela cogitou essa hipótese?”. “Cogitou”, respondeu Gominho.
No entanto, de acordo com ele, incentivou Preta a tentar um tratamento experimental em Nova York."Eu falei: 'Amiga, posso falar uma coisa? Bora gastar esse dinheiro, querida. Se tem essa tentativa lá, vamos embora para Nova York, sim'. Animando-a. Vamos fazer comprinhas, faz o tratamento e compra uma bolsinha. E ela foi."