Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gominho faz revelação sobre últimos dias de Preta Gil: ‘Chegou a cogitar morte assistida’

Um dos melhores amigos de Preta Gil falou sobre últimos momentos ao lado da cantora no ‘Sem Censura’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 21:20

Gominho esteve com Preta Gil nos últimos dias
Gominho esteve com Preta Gil nos últimos dias Crédito: Reprodução | Instagram

Gominho era um dos amigos mais próximos de Preta Gil. Confidentes em diversas ocasiões, os dois compartilharam diversos momentos especiais juntos. Gominho chegou a deixar o trabalho e a rotina no Brasil para cuidar da amiga, nos Estados Unidos.

Em entrevista no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, o humorista detalhou como foram os últimos dias ao lado de Preta, que faleceu em decorrência de um câncer, no último dia 20 de julho.

Preta Gil e Gominho

Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução
Gominho e preta Gil por Reprodução
Gominho visita Aparecida antes de velório de Preta Gil por Reprodução/Instagram
1 de 15
Preta Gil e Gominho eram muito amigos por Reprodução

Leia mais

Imagem - Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Imagem - Gominho tem presente de Preta Gil roubado e reage nas redes: ‘Faça bom proveito!’

Gominho tem presente de Preta Gil roubado e reage nas redes: ‘Faça bom proveito!’

Imagem - Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

"Quando teve a possibilidade, do recurso, de tratamento lá fora, que nem todo mundo tem [acesso], ela ficou se questionando muito, [dizendo]: 'Não sei se eu faço, não sei se eu paro tudo, não sei se faço o suicídio assistido”, revelou Gominho.

Controversa por questões religiosas e éticas, a técnica do suicídio assistido acontece quando uma equipe médica fornece medicamentos para o procedimento, mas é o próprio paciente que administra a dose fatal.

Diferente do que alguns pensam, a técnica difere da eutanásia, que acontece quando a própria equipe médica administra uma dose. No Brasil, os dois métodos são proibidos. Na América Latina, somente a Colômbia permite os dois métodos.

Em entrevista, Muka, um dos participantes da entrevista,questionou Gominho: “Ela cogitou essa hipótese?”. “Cogitou”, respondeu Gominho.

No entanto, de acordo com ele, incentivou Preta a tentar um tratamento experimental em Nova York."Eu falei: 'Amiga, posso falar uma coisa? Bora gastar esse dinheiro, querida. Se tem essa tentativa lá, vamos embora para Nova York, sim'. Animando-a. Vamos fazer comprinhas, faz o tratamento e compra uma bolsinha. E ela foi."

Tags:

Gominho Preta gil

Mais recentes

Imagem - Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'

Luedji Luna se derrama ao falar da perda de Joyce Prado: 'Levaram minha melhor amiga'
Imagem - Any Awuada revela resultado do DNA da filha após polêmica envolvendo Neymar

Any Awuada revela resultado do DNA da filha após polêmica envolvendo Neymar
Imagem - Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil

Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada
01

Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Imagem - Resultado da Lotofácil 3560, desta quinta-feira (11)
02

Resultado da Lotofácil 3560, desta quinta-feira (11)

Imagem - Resultado da Timemania 2330, desta quinta-feira (11)
03

Resultado da Timemania 2330, desta quinta-feira (11)

Imagem - A Fazenda 17: Enquete aponta eliminado da semana por menos de 1%
04

A Fazenda 17: Enquete aponta eliminado da semana por menos de 1%