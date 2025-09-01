RECORDAÇÃO

Gominho tem presente de Preta Gil roubado e reage nas redes: ‘Faça bom proveito!’

Apresentador do Multishow reage com bom humor e valor sentimental do item gera repercussão

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:29

Gominho desabafou nas redes sobre o ocorrido Crédito: Reprodução/Instagram

Na madrugada desta segunda-feira (1), Gominho revelou pelo X, antigo Twitter, que teve um objeto roubado: um par de óculos da Gucci dado por Preta Gil há três anos. A cantora, amiga próxima do apresentador, faleceu em 20 de julho aos 50 anos, vítima de câncer no intestino.

“Quem pegou meus óculos da Gucci que Preta me deu três anos atrás hoje no samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e na vida a gente é o que a gente faz!”, declarou Gominho, atualmente à frente do programa TVZ, no Multishow.

A publicação gerou comentários de internautas, alguns incentivando o compartilhamento de fotos para identificar o item: “Menino, publica a foto dos óculos aqui! Quando vermos um esbanjando nas redes vai ser fácil identificar”.

O apresentador respondeu mantendo o bom humor e ressaltando o valor sentimental do presente: “Oxe, que nada hahahahahaha. Já foi! Só vem coisas novas”. Ele também acrescentou sobre sua evolução emocional após a perda de Preta Gil: “Amor, depois de perder uma amiga-irmã para um câncer, não vai ser um óculos que vai me desequilibrar”.