Fe Paes Leme manda indireta para jurados após eliminação do ‘Dança’: ‘Queria muito ter ficado’

Atriz fala sobre jurados, trajetória no programa e agradece carinho de colegas

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:46

Fe Paes Leme se despede da "Dança dos Famosos" entre emoção e polêmica Crédito: Reprodução/TV Globo

Fernanda Paes Leme e Cátia Fonseca foram eliminadas da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck". Após a saída, Fernanda usou o X, antigo Twitter, para comentar sobre sua participação e se emocionar com a experiência.

“Preciso falar que adoro e admiro todos os jurados. É um trabalho lindo que todos fazem ali. Mas eu queria muito ter ficado. Muito mesmo. Por isso chorei e chorei muito. Foi um choro de tristeza por não seguir na competição, pela eliminação, nada mais que isso. Acontece e vai acontecer com todos até só restar a vencedora ou vencedor”, explicou a atriz.

No programa, Fepa deu uma pequena alfinetada no quarteto de jurados e, emocionada, se despediu da competição: “Foi uma coreografia muito difícil, e é uma pena que isso não tenha sido levado em conta”, desabafou.

Os internautas não perdoaram a alfinetada de Fernanda. Uma seguidora comentou: “Se fosse só pelos jurados… A plateia votou por fama, não pela dança. Adoro a Nicole, mas ela cometeu um grande erro. Nem vamos falar do Luan, que foi um desastre. Enfim, todo ano a repescagem gera polêmica.”

Nas redes sociais, entre as mensagens recebidas, uma das mais emocionantes veio de Nicole Bahls, que segue na competição. Ela escreveu: “Fepa, você é mais do que uma amiga, você é luz, é a minha inspiração. Sem você, eu não sei se conseguiria. Foi você quem me deu força, fez acreditar em mim mesma e nunca desistiu de mim, nem por um minuto. Obrigada pela paciência, pelos ‘pescas’ que me passou kkkk, e por todo aprendizado que me transmitiu. Sua trajetória foi linda, inspiradora, e você vai conquistar o mundo, assim como me conquistou! Eu te amo muito.”

O shade da Fernanda Paes Leme pros jurados... certíssima!

"Foi uma coreografia muito difícil e uma pena isso não ter sido levado em conta." #DançaDosFamosos pic.twitter.com/T1n773YIEd — Central Reality (@centralreality) August 31, 2025

Fernanda respondeu emocionada: “Eu chorando tudo de novo. Te amo, Nicole. Participar do Dança já valeu por ter conhecido pessoas como você. Foi uma trajetória linda. Tô triste, mas tô feliz também. Conhecer essa turma, me desafiar nos passos e provar pra mim que eu era capaz, foi incrível enquanto durou”.

