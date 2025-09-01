Claudia Raia é criticada após postar vídeo do filho fantasiado de Mulher-Maravilha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:08
Claudia Raia voltou ao centro das atenções após compartilhar um vídeo do filho caçula, Luca, de apenas 2 anos, fantasiado como a super-heroína Mulher-Maravilha. A publicação nos stories do Instagram, que mostrava o menino com capa, tiara e braceletes da personagem, rapidamente gerou reações divergentes entre internautas.
No vídeo, Luca explica à mãe, em tom inocente: “Para se proteger dos inimigos”. Claudia aproveitou para expressar apoio à liberdade de expressão da criança, escrevendo na legenda: “Eu sou todos os personagens que eu quiser! Hoje sou a Mulher-Maravilha!”.
Porém, a repercussão não foi apenas positiva. Páginas de fofoca e usuários criticaram a atriz, sugerindo que ela teria usado o filho para gerar polêmica e engajamento nas redes sociais. Um internauta escreveu: “Ela faz isso de propósito, para aparecer e criar polêmica do momento”, enquanto outros comentários afirmavam: “Tentando lacrar às custas de uma criança” e “Usando o filho pra ganhar engajamento nas redes… coitada da criança.”
Apesar das críticas, muitos seguidores saíram em defesa de Claudia, elogiando a naturalidade do momento e destacando a importância de permitir que crianças explorem sua imaginação livremente.