Claudia Raia é criticada após postar vídeo do filho fantasiado de Mulher-Maravilha

Atriz defende liberdade de expressão do pequeno Luca e gera polêmica nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:08

Claudia Raia enfrenta críticas após filho ser fantasiado de Mulher-Maravilha Crédito: Reprodução

Claudia Raia voltou ao centro das atenções após compartilhar um vídeo do filho caçula, Luca, de apenas 2 anos, fantasiado como a super-heroína Mulher-Maravilha. A publicação nos stories do Instagram, que mostrava o menino com capa, tiara e braceletes da personagem, rapidamente gerou reações divergentes entre internautas.

No vídeo, Luca explica à mãe, em tom inocente: “Para se proteger dos inimigos”. Claudia aproveitou para expressar apoio à liberdade de expressão da criança, escrevendo na legenda: “Eu sou todos os personagens que eu quiser! Hoje sou a Mulher-Maravilha!”.

Porém, a repercussão não foi apenas positiva. Páginas de fofoca e usuários criticaram a atriz, sugerindo que ela teria usado o filho para gerar polêmica e engajamento nas redes sociais. Um internauta escreveu: “Ela faz isso de propósito, para aparecer e criar polêmica do momento”, enquanto outros comentários afirmavam: “Tentando lacrar às custas de uma criança” e “Usando o filho pra ganhar engajamento nas redes… coitada da criança.”

A atriz Claudia Raia mostrou o filho mais novo vestido de Mulher-maravilha e na legenda escreveu: "Eu sou todos os personagens que eu quiser!

Hoje sou a mulher maravilhal!" pic.twitter.com/LCxLjRENqh — TumultoBR acervo (@TumultoBRacervo) August 31, 2025