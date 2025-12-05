Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:00
O dia nesta sexta-feira, 5 de dezembro, traz uma energia prática, clara e focada em organização, estabilidade e boas decisões. É um momento favorável para reorganizar prioridades, fortalecer vínculos e ajustar rotas com maturidade. Alguns signos ganham oportunidades de viagem, outros recebem reconhecimento, e muitos percebem um avanço emocional importante. Veja como cada signo sente essa movimentação e aproveite para usar sua cor e seu número da sorte como âncoras para o dia. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje a mente clareia e decisões ficam mais fáceis. Ajustes financeiros que parecem pesados agora trarão alívio mais à frente. Reconhecimento profissional destaca sua força. Uma notícia inesperada de um parente anima o dia. Dica cósmica: viajar com leveza te ajuda a pensar melhor.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 3
Touro: Revisões financeiras exigem paciência antes de darem frutos. Reações no trabalho podem ser desafiadoras, mas fortalecem sua postura. A gentileza de alguém próximo reacende segurança emocional. Dica cósmica: organize metas menores para não perder o ritmo.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 22
Gêmeos: A energia do dia favorece saúde, rotina e foco. O planejamento financeiro cresce de forma constante. Conversas familiares pedem sensibilidade. Dica cósmica: decisões sobre imóveis exigem calma e análise profunda.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 6
Câncer: Você se torna referência no trabalho e na família. Longos trajetos trazem clareza mesmo sem tanto entusiasmo. Ganhos financeiros chegam de forma gradual. Dica cósmica: observe mais as ações das pessoas do que as palavras.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 8
Leão: O lar é seu grande combustível hoje. O autocuidado te dá equilíbrio e serenidade. No trabalho, sua determinação garante avanços sólidos. Dica cósmica: viagens rápidas renovam sua energia.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11
Virgem: Paciência com familiares evita tensões desnecessárias. O corpo responde bem ao movimento. Sua criatividade profissional chama atenção. Dica cósmica: mesmo lenta, uma reforma pode te trazer resultados valiosos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Libra: Seu carisma movimenta o trabalho e inspira quem está ao redor. Cuidado com gastos por impulso. Descansar hoje é essencial. Dica cósmica: viagens de introspecção são bem-vindas, mas escolha o destino com sabedoria.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 5
Escorpião: Você transforma desejos em investimentos inteligentes. Sua reputação cresce a partir da sua visão estratégica. Dica cósmica: uma viagem inesperada pode ensinar mais do que você imagina.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 4
Sagitário: A alegria em casa eleva seu dia. A mente fica mais leve com bons cuidados físicos. Projetos profissionais fluem com tranquilidade quando você evita conflitos. Dica cósmica: permita-se aprender com entusiasmo.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 7
Capricórnio: Você administra os imprevistos com calma exemplar. A energia do corpo pede moderação. Avanços no trabalho fortalecem sua liderança. Dica cósmica: mudanças familiares pedem diálogo e flexibilidade.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 18
Aquário: Novos aprendizados impulsionam sua carreira. Decisões sobre casa e empréstimos pedem postura realista. O corpo reage bem aos cuidados com mobilidade. Dica cósmica: viagens planejadas com atenção trazem paz.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 22
Peixes: A disciplina te rende progresso nos estudos e no trabalho. Ajustes financeiros equilibram o mês. A casa se torna seu ponto de força emocional. Dica cósmica: pequenos passeios mudam o humor do dia.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 1