Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em uma fase decisiva de prosperidade a partir desta sexta-feira (5 de dezembro)

O dia revela o que estava travando seu crescimento e abre espaço para ganhos reais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta sexta-feira, 5 de dezembro, marca um ponto de virada que libera prosperidade para três signos. É o momento em que clareza, decisão e coragem se unem, abrindo espaço para avanços reais. A energia do dia ajuda a enxergar o que precisa mudar para que o crescimento aconteça, e a partir daqui, nada mais bloqueia o progresso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Áries, Leão, Escorpião e Aquário recebem respostas claras do universo hoje (5 de dezembro)

Áries, Leão, Escorpião e Aquário recebem respostas claras do universo hoje (5 de dezembro)

Imagem - As energias desta sexta-feira (5 de dezembro) revelam superações importantes para os 12 signos

As energias desta sexta-feira (5 de dezembro) revelam superações importantes para os 12 signos

Imagem - Anjo da Felicidade chega para esses 3 signos a partir desta quinta-feira (4 de dezembro)

Anjo da Felicidade chega para esses 3 signos a partir desta quinta-feira (4 de dezembro)

Leão: O dia destaca onde você vinha se acomodando e ativa uma ambição poderosa. Um avanço no trabalho chega de forma inesperada, trazendo reconhecimento e confiança renovada. Você encerra o dia se sentindo alinhado, energizado e pronto para conquistar mais.

Dica cósmica: Acredite no impacto que você causa; você está pronto para liderar sua própria virada.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Virgem: A energia do dia mostra ajustes necessários e limpa tudo o que atrapalhava sua organização. Uma questão financeira de longo prazo encontra o caminho certo, dando segurança e clareza. Você termina o dia com foco e estrutura para prosperar.

Dica cósmica: Sustente o ritmo; consistência é seu maior multiplicador.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Libra: O dia revela comportamentos e vínculos que estavam freando sua evolução. Ao enxergar isso, você retoma seu ritmo, sua confiança e sua capacidade de avançar. Decisões mais conscientes atraem prosperidade rapidamente.

Dica cósmica: Priorize escolhas que reforcem seu valor; é isso que destrava sua abundância.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Tags:

Signo Leão Virgem Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo

Cor e número da sorte: o que o dia de hoje (5 de dezembro) ativa na sua vida e como aproveitar ao máximo
Imagem - Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste

Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste
Imagem - Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
02

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort