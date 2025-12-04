Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Felicidade chega para esses 3 signos a partir desta quinta-feira (4 de dezembro)

O dia traz clareza, alívio e sinais que mostram que a vida finalmente está voltando ao eixo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:00

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de 4 de dezembro, chega uma onda de clareza e leveza que muda completamente o tom dos dias. A mente se organiza, o coração se acalma e a vida começa a se alinhar de um jeito quase inesperado. É aquela sensação de que, de repente, tudo faz sentido. Para três signos, esse momento é ainda mais forte: dúvidas antigas perdem força, sinais aparecem na hora certa e o caminho à frente parece finalmente possível, promissor e, acima de tudo, mais leve.

Leia mais

Imagem - A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

Imagem - Hoje (4 de dezembro) é o dia em que tudo se alinha e alguns signos encontram um novo propósito

Hoje (4 de dezembro) é o dia em que tudo se alinha e alguns signos encontram um novo propósito

Imagem - Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Escorpião: Um peso emocional começa a se dissolver, e você percebe que está mais forte do que se lembrava. Algo que incomodava perde totalmente a influência que tinha sobre você, abrindo espaço para criatividade, liberdade e confiança. Depois de 4 de dezembro, um sinal importante chega até você e traz conforto imediato, como se o mundo estivesse te mostrando que não era contra você. É um dia que oferece suporte invisível, mas absolutamente real.

Dica cósmica: Use essa força recém-descoberta para direcionar seu próximo passo, ele vai render mais do que imagina.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Sagitário: Pensamentos que te atrapalhavam começam a se dissipar, e você enxerga o que realmente importa. Medos exagerados perdem sentido e preocupações antigas deixam de fazer parte da sua vida. É um dia de resolução emocional profunda, especialmente quando você decide praticar o perdão, inclusive o próprio. Depois de 4 de dezembro, você sente uma liberdade nova, quase simbólica, como quem caminha para uma vida mais autêntica.

Dica cósmica: Leve essa leveza a sério, ela é o início de um ciclo muito mais promissor.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio: As expectativas que você coloca sobre si começam a suavizar, e isso abre espaço para cura e serenidade. Você entende que não precisa carregar tudo sozinho para ser forte. Depois de 4 de dezembro, chega um momento de autocuidado profundo: é sobre se perdoar, soltar culpas antigas e parar de exigir o impossível de si. Quando faz isso, algo dentro de você finalmente descansa, e sua vida começa a melhorar rapidamente.

Dica cósmica: Abrace sua humanidade. Ela é o que vai te levar ao próximo nível.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Tags:

Signo Escorpião Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Aos 46 anos, André Marques diz que está aposentado: 'Não preciso mais trabalhar'

Aos 46 anos, André Marques diz que está aposentado: 'Não preciso mais trabalhar'
Imagem - Por que o trauma não passa sozinho e como lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático

Por que o trauma não passa sozinho e como lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático
Imagem - Esteja atento: Anjo da Prosperidade ativa oportunidades e muda os próximos dias de 3 signos (4 de dezembro)

Esteja atento: Anjo da Prosperidade ativa oportunidades e muda os próximos dias de 3 signos (4 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
01

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)
02

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM
03

Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

Imagem - Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores
04

Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores