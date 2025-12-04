DESABAFOU

Susana Vieira é homenageada pela Globo, mas dispara críticas ao vivo: 'Cortaram até cesta de Natal'

Atriz celebrou a homenagem, mas não poupou alfinetadas à emissora, aos novos talentos e às mudanças internas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:32

Susana Vieira é criticada após fala polêmica no Criança Esperança Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo resolveu abrir espaço para celebrar parte de sua história na noite desta quarta-feira (03), inaugurando uma versão própria da "calçada da fama" nos Estúdios Globo. Entre os nomes eternizados, duas figuras icônicas: Regina Duarte e Susana Vieira. Mas, como era de se esperar, Susana não deixou o microfone passar em branco e entregou um discurso que misturou nostalgia, sinceridade e algumas boas alfinetadas à emissora.

Segundo informações da Veja, logo de início, a atriz lembrou o passado e reforçou que, quando chegou à Globo, praticamente tudo ainda estava sendo construído. "A gente inaugurou isso aqui", disse, em tom de orgulho. Mas o tom mudou rapidamente quando ela começou a citar o quanto o cenário interno se transformou e nem sempre para melhor.

Susana relembrou, por exemplo, a época em que Boni presenteava os atores com viagens internacionais anuais. "Foi a primeira coisa que cortaram", criticou. Em seguida, mencionou outro símbolo do passado: a famosa cesta de Natal da Globo.

"Eu adorava o peru do seu Roberto", brincou, lembrando também dos panetones e dos brinquedos que vinham junto. E emendou: "O país mudou, as coisas mudaram".

Apesar das críticas, ela reforçou que segue feliz e sem medo de dizer o que pensa, afinal, como ela mesma fez questão de lembrar, tem contrato vitalício com a empresa.

A atriz de 83 anos ainda aproveitou o momento para chamar atenção para o que considera uma preparação insuficiente dos novos talentos da televisão.

"Para essa turma nova que está chegando: vão aprender a fazer televisão, gente. Tem muita gente precisando aprender", disparou.

Em tom de conselho, ela disse que os novatos deveriam olhar para o legado dos veteranos.