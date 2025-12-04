Por que o trauma não passa sozinho e como lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:00
O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma condição psiquiátrica debilitante classificada pelo DSM-5-TR entre os Transtornos Relacionados ao Trauma e a Estressores.
A característica fundamental desta patologia é o desenvolvimento de um conjunto complexo e persistente de sintomas após a exposição a um evento traumático que envolveu morte real, ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual.
Ao contrário do senso comum, o "trauma" não se limita a cenários de guerra. Um evento traumático é definido subjetivamente pela situação em que o indivíduo sentiu sua vida ou a de outrem em risco extremo, acompanhada por horror e impotência.
Angústia, tristeza, ansiedade e depressão
Exemplos frequentes incluem acidentes graves, violência física, abuso sexual ou diagnóstico de doenças com risco à vida. O fator patogênico central é a quebra da sensação de segurança no mundo.
Para o diagnóstico clínico, os sintomas devem persistir por mais de um mês e causar prejuízo significativo no funcionamento social ou ocupacional. O DSM-5-TR divide as manifestações em quatro clusters principais:
O paciente sente o passado invadindo o presente de forma incontrolável. A memória traumática não é integrada ao passado, sendo revivida como se ocorresse agora.
Compreende esforços para fugir de qualquer estímulo que reative a memória traumática. Embora seja um mecanismo protetor, a evitação impede a habituação e torna a condição crônica. Inclui evitar locais, pessoas ou conversas (evitação externa) e bloquear pensamentos ou sentimentos (evitação interna).
Surgem crenças negativas distorcidas sobre si mesmo ou o mundo, como "eu sou culpado" ou "o mundo é perigoso". O paciente pode apresentar amnésia dissociativa, incapacidade de sentir emoções positivas (anedonia) e sentimentos persistentes de culpa, horror ou vergonha.
O trauma instala um estado de alerta fisiológico crônico. Os sintomas incluem irritabilidade, explosões de raiva, insônia, comportamento autodestrutivo, problemas de concentração e resposta de sobressalto exagerada.
A duração do transtorno é variável e a "cura" depende de intervenção ativa. Sem tratamento, o curso tende a ser crônico. O sistema diagnóstico classifica a condição conforme a persistência dos sintomas:
Estudos indicam que o TEPT Crônico dificilmente desaparece completamente sem tratamento especializado. Mesmo que a intensidade diminua, sintomas residuais de evitação e hipervigilância costumam persistir, prejudicando a vida do paciente.
O tratamento é a variável que determina o encurtamento da doença e a possibilidade de remissão. As abordagens mais eficazes combinam psicoterapia e, quando necessário, medicação.
O uso de medicamentos visa tratar sintomas incapacitantes e comorbidades (como depressão e ansiedade), otimizando a resposta à psicoterapia. Os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS), como Paroxetina e Sertralina, são a primeira linha de tratamento. É necessário aguardar várias semanas para a estabilização clínica e eficácia plena da medicação.
A remissão completa do TEPT não deve ser esperada passivamente. Ela é um resultado alcançado através de intervenções terapêuticas que visam o reprocessamento da memória e a reintegração da sensação de segurança.