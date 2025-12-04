Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26 tem suposta lista de famosos vazada; veja possíveis participantes

A nova temporada terá três grupos com nomes de peso cotados para Camarote e Veteranos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:50

Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas
Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas Crédito: Divulgação/TV Globo

Se você é daqueles que contam os dias para janeiro chegar, pode comemorar: o BBB 26 já está rendendo assunto antes mesmo de estrear. A nova temporada, prevista para entrar no ar na segunda quinzena do primeiro mês de 2026, deve trazer um formato novo, com três grupos: Camarote, Veteranos e Pipoca.

O Pipoca segue como o espaço dos anônimos, mas o grande burburinho gira em torno dos outros dois grupos. O Camarote, como sempre, deve reunir famosos inéditos no programa. Já os Veteranos são a grande novidade do ano: um time de ex-BBBs que volta para uma espécie de "segunda chance" no reality apresentado por Tadeu Schmidt.

A Globo só libera a lista oficial nos dias que antecedem a estreia, mas os bastidores já fervem com nomes bem conhecidos que podem disputar o prêmio milionário. E tem de tudo: atores, cantores, atletas, influenciadores e, claro, ex-participantes que marcaram edições passadas.

  • Confira abaixo quem pode entrar no reality:

Cotados para o Camarote (famosos inéditos no BBB)

BBB 26: Cotados para o grupo Camarote (Famosos)

Mel Maia, atriz por Reprodução/Instagram
MC Carol, cantora  por Reprodução / Instagram
Klara Castanho, atriz por Reprodução/Instagram
Pedro Neschling, ator por Divulgação
Lucas Leto, ator por Reprodução
Danielle Winits, atriz  por Reprodução | Instagram
Mariana Goldfarb, modelo por Reprodução/Redes Sociais
Priscilla, cantora por Reprodução/Redes Sociais
Cacau Protásio, atriz e humorista por Reprodução
Simaria Mendes, cantora  por Reprodução
Arthur Zanetti, ginasta por Olympics.com
Gabriel Fuentes, ator por Reprodução
Thiago Martins, ator  por Fábio Rocha/TV Globo
Thalita Rebouças, escritora  por Reprodução/Redes Sociais
Arthur Nory, ginasta por Ricardo Bufolin/CBG
Livinho, cantor  por Léo Rosario/TV Globo
1 de 16
Mel Maia, atriz por Reprodução/Instagram

Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução
Fernanda Bande, BBB 24 por Reprodução/Instagram
Aline Wirley, BBB 23 por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, BBB 16 por Reprodução
Diego Alemão, BBB 7 por
Ricardo Alface, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
Gui Napolitano, BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach, BBB 12 por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Nogueira, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

Com um elenco desse porte, dá para dizer que a promessa de Tadeu Schmidt, a de que ninguém chamaria a lista de "fraca", faz total sentido. Agora, resta esperar os anúncios oficiais e segurar a ansiedade até janeiro.

Leia mais

Imagem - 7 receitas de farofas práticas e saborosas

7 receitas de farofas práticas e saborosas

Imagem - 10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vilã do BBB 10 e queridinha nas redes, Lia Khey deve integrar elenco de veteranos do BBB 26, diz colunista

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição

Ela causou! Ex-BBB é cotada para edição de 2026 e volta a ser assunto

BBB 26 promete! Tadeu Schmidt solta spoiler e diz que lista de Camarotes e Veteranos é 'impossível de criticar'

BBB 26: público vai escolher metade dos participantes; veja como vai funcionar

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - O alerta dos especialistas para quem sempre bebe leite desnatado

O alerta dos especialistas para quem sempre bebe leite desnatado
Imagem - Anjo do Dinheiro envia alerta para 5 signos: decisões de hoje impactam dezembro inteiro (4 de dezembro)

Anjo do Dinheiro envia alerta para 5 signos: decisões de hoje impactam dezembro inteiro (4 de dezembro)
Imagem - Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

MAIS LIDAS

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
01

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Imagem - O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?
02

O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?

Imagem - Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia
03

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Imagem - Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição
04

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição