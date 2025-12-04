REALITY

BBB 26 tem suposta lista de famosos vazada; veja possíveis participantes

A nova temporada terá três grupos com nomes de peso cotados para Camarote e Veteranos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:50

Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas Crédito: Divulgação/TV Globo

Se você é daqueles que contam os dias para janeiro chegar, pode comemorar: o BBB 26 já está rendendo assunto antes mesmo de estrear. A nova temporada, prevista para entrar no ar na segunda quinzena do primeiro mês de 2026, deve trazer um formato novo, com três grupos: Camarote, Veteranos e Pipoca.

O Pipoca segue como o espaço dos anônimos, mas o grande burburinho gira em torno dos outros dois grupos. O Camarote, como sempre, deve reunir famosos inéditos no programa. Já os Veteranos são a grande novidade do ano: um time de ex-BBBs que volta para uma espécie de "segunda chance" no reality apresentado por Tadeu Schmidt.

A Globo só libera a lista oficial nos dias que antecedem a estreia, mas os bastidores já fervem com nomes bem conhecidos que podem disputar o prêmio milionário. E tem de tudo: atores, cantores, atletas, influenciadores e, claro, ex-participantes que marcaram edições passadas.

Confira abaixo quem pode entrar no reality:

Cotados para o Camarote (famosos inéditos no BBB)

Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

