Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

Química imediata, troca de olhares e presente surpresa marcaram o início do romance

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:46

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' Crédito: Reprodução/TV Globo

Se tem um casal que está fazendo o público suspirar em Três Graças, esse casal é Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen). A conexão entre as duas cresceu rápido, ganhou força nas redes e ultrapassou completamente os limites da novela. Hoje, o romance já chama atenção de fãs internacionais.

A Globo percebeu o movimento e embarcou de cabeça: passou a repostar cortes de cenas das duas e ainda disponibilizou legendas em inglês, espanhol e italiano, tornando o casal acessível a quem está acompanhando de fora do Brasil. Resultado? Um aumento gigante de engajamento e uma legião de novos fãs descobrindo a trama.

Leia mais

Imagem - BBB 26 tem suposta lista de famosos vazada; veja possíveis participantes

BBB 26 tem suposta lista de famosos vazada; veja possíveis participantes

Imagem - Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Imagem - Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

  • Como tudo começou entre Lorena e Juquinha?

A história desse romance surgiu de forma despretensiosa, mas irresistível. Na novela, Juquinha é estagiária de Paulinho Reitz (Romulo Estrela) e sonha em construir uma carreira sólida como policial. Lorena, por outro lado, é filha do poderoso Santiago Ferette (Murilo Benício), tem personalidade forte, é impulsiva e vive em constante conflito com o pai.

O primeiro encontro aconteceu durante uma reunião só de meninas na casa de Kasper (Miguel Falabella) e João (Samuel de Assis), organizada por Maggye (Mel Muzilo). Foi ali, entre conversas descontraídas e olhares atentos, que a química começou. 

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'

Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução/TV Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução

Depois da confraternização, Juquinha ofereceu carona para Lorena. E aquele trajeto curtinho abriu espaço para uma conversa sincera, leve e cheia de interesse mútuo. Quando Juquinha pediu o número da jovem, Lorena respondeu com charme:

"Você é polícia… descobre rapidinho."

O flerte evoluiu rápido. No dia seguinte, Lorena recebeu uma caixa de bombons veganos; linda, decorada e nada barata, enviada por Juquinha. O cartão trazia uma frase que deixou o público enlouquecido:

"Tenho a impressão de que esse é o começo de uma grande amizade."

Gabi Medvedovski e Mariana Ximenes

Gabi Medvedovski e Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Gabi Medvedovski e Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Gabi Medvedovski e Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
Gabi Medvedovski e Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram
1 de 4
Gabi Medvedovski e Mariana Ximenes por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após sucesso como casal lésbico em Três Graças, atriz volta a ser lembrada por suposto namoro com Mariana Ximenes

Globo prepara capítulo explosivo de Três Graças com revelações chocantes

Após roubo da estátua, Gerluce faz acordo arriscado com Rogério em ‘Três Graças’

Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'

Atriz de 'Três Graças' mostra foto rara antes da transição de gênero; confira

O gesto delicado viralizou e até o preço da caixa virou assunto: cerca de R$ 545 pela versão dupla com 32 bombons e fechamento com ímã.

Se por um lado o público está apaixonado, por outro Ferette vai perder completamente o controle quando vir a filha beijando Juquinha. As duas estarão dentro da viatura da policial, em frente ao prédio da família, quando o clima culmina em um selinho, depois de Juquinha se apresentar como "Eduarda, pessoa física", tirando o peso da farda do momento.

No capítulo exibido na quarta-feira (03), o clima voltou a subir com dois flertes intensos: um no restaurante, outro dentro do carro. E os fãs não perderam tempo, já temos o ship oficial: #Loquinha.

Leia mais

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Imagem - 7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

Imagem - Envelhecimento feminino: entenda como as mudanças acontecem juntas

Envelhecimento feminino: entenda como as mudanças acontecem juntas

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo Três Graças Lgbt Lgbtqiapn+

Mais recentes

Imagem - O alerta dos especialistas para quem sempre bebe leite desnatado

O alerta dos especialistas para quem sempre bebe leite desnatado
Imagem - Anjo do Dinheiro envia alerta para 5 signos: decisões de hoje impactam dezembro inteiro (4 de dezembro)

Anjo do Dinheiro envia alerta para 5 signos: decisões de hoje impactam dezembro inteiro (4 de dezembro)
Imagem - BBB 26 tem suposta lista de famosos vazada; veja possíveis participantes

BBB 26 tem suposta lista de famosos vazada; veja possíveis participantes

MAIS LIDAS

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
01

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Imagem - O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?
02

O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?

Imagem - Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia
03

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Imagem - Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição
04

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição