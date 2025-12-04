Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:46
Se tem um casal que está fazendo o público suspirar em Três Graças, esse casal é Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen). A conexão entre as duas cresceu rápido, ganhou força nas redes e ultrapassou completamente os limites da novela. Hoje, o romance já chama atenção de fãs internacionais.
A Globo percebeu o movimento e embarcou de cabeça: passou a repostar cortes de cenas das duas e ainda disponibilizou legendas em inglês, espanhol e italiano, tornando o casal acessível a quem está acompanhando de fora do Brasil. Resultado? Um aumento gigante de engajamento e uma legião de novos fãs descobrindo a trama.
A história desse romance surgiu de forma despretensiosa, mas irresistível. Na novela, Juquinha é estagiária de Paulinho Reitz (Romulo Estrela) e sonha em construir uma carreira sólida como policial. Lorena, por outro lado, é filha do poderoso Santiago Ferette (Murilo Benício), tem personalidade forte, é impulsiva e vive em constante conflito com o pai.
O primeiro encontro aconteceu durante uma reunião só de meninas na casa de Kasper (Miguel Falabella) e João (Samuel de Assis), organizada por Maggye (Mel Muzilo). Foi ali, entre conversas descontraídas e olhares atentos, que a química começou.
Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
Depois da confraternização, Juquinha ofereceu carona para Lorena. E aquele trajeto curtinho abriu espaço para uma conversa sincera, leve e cheia de interesse mútuo. Quando Juquinha pediu o número da jovem, Lorena respondeu com charme:
"Você é polícia… descobre rapidinho."
O flerte evoluiu rápido. No dia seguinte, Lorena recebeu uma caixa de bombons veganos; linda, decorada e nada barata, enviada por Juquinha. O cartão trazia uma frase que deixou o público enlouquecido:
"Tenho a impressão de que esse é o começo de uma grande amizade."
Gabi Medvedovski e Mariana Ximenes
O gesto delicado viralizou e até o preço da caixa virou assunto: cerca de R$ 545 pela versão dupla com 32 bombons e fechamento com ímã.
Se por um lado o público está apaixonado, por outro Ferette vai perder completamente o controle quando vir a filha beijando Juquinha. As duas estarão dentro da viatura da policial, em frente ao prédio da família, quando o clima culmina em um selinho, depois de Juquinha se apresentar como "Eduarda, pessoa física", tirando o peso da farda do momento.
No capítulo exibido na quarta-feira (03), o clima voltou a subir com dois flertes intensos: um no restaurante, outro dentro do carro. E os fãs não perderam tempo, já temos o ship oficial: #Loquinha.