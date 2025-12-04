ALERTA

O alerta dos especialistas para quem sempre bebe leite desnatado

Especialista aponta riscos escondidos no hábito de escolher o leite desnatado

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:00

Nutricionista explica por que o leite desnatado pode criar uma falsa sensação de segurança Crédito: Freepik

Muita gente escolhe o leite desnatado como opção “mais leve”, mas um alerta recente acendeu dúvidas sobre o real impacto desse hábito tão comum no dia a dia.

O nutricionista Julio Basulto explica que o consumo do produto pode levar a decisões alimentares que passam despercebidas e que, no fim, pesam mais do que a gordura retirada.

A discussão ganhou força após sua participação no programa Vida Saudável, da RNE (Rádio Nacional de Espanha), onde detalhou por que o leite integral, em pequenas quantidades, pode ser uma escolha mais inteligente.

Redução pequena, efeitos maiores

A preferência por versões sem gordura costuma parecer óbvia, mas Basulto lembra que a diferença entre elas é mínima. Segundo ele, “a redução é realmente muito pequena para o leite desnatado, 3% para o desnatado e 1,5% para o semidesnatado”.

Apesar disso, o consumo segue alto. A crença de que basta cortar gordura para melhorar o colesterol e controlar o peso também reforça o costume. Entretanto, o especialista aponta que essa lógica, embora popular, raramente se sustenta na prática diária.

Ele afirma que “você economiza um pouco de dinheiro e perde muito, porque o leite desnatado é muito pior em termos de sabor do que o leite integral”.

A falsa sensação que pesa

O alerta vai além do sabor. Para Basulto, os produtos desnatados podem levar a compensações perigosas ao longo do dia. Isso porque itens com menos gordura tendem a ser percebidos como escolhas livres de culpa, abrindo espaço para excessos.

Ele explica que “a indústria de laticínios tem promovido muito os produtos lácteos desnatados, mas, como eles são tão insossos, você pode se sentir tentado a optar por um smoothie que já contenha açúcar...”.

Esse comportamento, segundo ele, leva a uma soma invisível de calorias e açúcar, que anula qualquer vantagem da versão mais magra. A situação se agrava quando a escolha do desnatado vira justificativa para outros exageros.

Escolhas mais conscientes

A recomendação do especialista é simples e direta: “Se você quiser beber leite, consuma leite integral em pequenas doses e inclua mais alimentos de origem vegetal na sua dieta”.

Segundo ele, retirar gordura do leite não resolve quando essa gordura reaparece em outros alimentos consumidos ao longo do dia. Basulto reforça que isso cria “uma falsa sensação de segurança”, já que a pessoa acredita estar equilibrando a alimentação, quando na verdade apenas desloca o excesso.