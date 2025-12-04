ASTROLOGIA

Anjo do Amor avisa: Quinta traz cura emocional e reencontros inesperados para alguns signos hoje (4 de dezembro)

A energia emocional do dia favorece aproximação, sinceridade e cura de vínculos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:17

Anjo, signos, amor

Hoje, o céu pede calma mas também pede verdade. O Anjo do Amor atua abrindo espaço para diálogos que antes pareciam difíceis e para sentimentos que estavam guardados, esperando o momento certo para aparecer.

A energia é de profundidade. Nada superficial, nada apressado.

Signos de água ficam mais sensíveis e conectados com o que realmente desejam. Signos de fogo podem sentir vontade de retomar algo ou esclarecer uma situação. Terra e ar buscam conversas maduras, que criam vínculos mais sólidos.

Se você está vivendo um romance, o dia favorece aproximação sincera.

Se está conhecendo alguém, percepções importantes surgem.

Se está solteiro, insights revelam padrões e mostram o que precisa mudar.