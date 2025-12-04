LANÇAMENTO

Influenciador brasileiro Jon Vlogs lança marca de bebidas inspirada no Brasil

Marca de bebidas tem três sabores inspirados no lifestyle brasileiro

Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:14

Jon Vlogs Crédito: Divulgação

O influenciador digital Jon Vlogs promete movimentar o universo de bebidas no Brasil com o lançamento de sua nova marca, a Drinkiss. O streamer se uniu a Easy Drinks, e a agência de marketing Adventures para criar opções prontas para beber, com fórmulas leves inspiradas no lifestyle brasileiro.

São três sabores de bebidas, feitos com vodka: moscow mule, com a combinação marcante de gengibre e limão. Além de watermelon sugar, com sabor de melancia, e mate tropical, uma mistura de chá-mate com limão, um clássico nas praias cariocas.

Bebidas são inspiradas na brasilidade Crédito: Divulgação

A marca nasce de pesquisa sobre o comportamento dos consumidores brasileiros no momento de escolher bebidas alcoólicas. Além de sócio, Jon participou de todo o processo criativo, desde a escolha dos sabores ao acompanhamento das etapas de produção.

O lançamento tem como foco o público jovem em ocasiões de consumo que vão do bar ao after, com ativações em festas e festivais, além de presença no meio digital através de ações de criadores de conteúdo.