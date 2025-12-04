Influenciador brasileiro Jon Vlogs lança marca de bebidas inspirada no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:14
O influenciador digital Jon Vlogs promete movimentar o universo de bebidas no Brasil com o lançamento de sua nova marca, a Drinkiss. O streamer se uniu a Easy Drinks, e a agência de marketing Adventures para criar opções prontas para beber, com fórmulas leves inspiradas no lifestyle brasileiro.
São três sabores de bebidas, feitos com vodka: moscow mule, com a combinação marcante de gengibre e limão. Além de watermelon sugar, com sabor de melancia, e mate tropical, uma mistura de chá-mate com limão, um clássico nas praias cariocas.
A marca nasce de pesquisa sobre o comportamento dos consumidores brasileiros no momento de escolher bebidas alcoólicas. Além de sócio, Jon participou de todo o processo criativo, desde a escolha dos sabores ao acompanhamento das etapas de produção.
O lançamento tem como foco o público jovem em ocasiões de consumo que vão do bar ao after, com ativações em festas e festivais, além de presença no meio digital através de ações de criadores de conteúdo.
Em embalagens tetrapak de 330 ml e teor alcoólico de 6,5%, as novas bebidas já estão disponíveis para compra.