Anjo da Proteção age e situações ocultas se revelam para 3 signos ainda hoje (4 de dezembro)

O dia traz observação, intuição e clareza emocional para evitar desgastes e escolhas precipitadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:19

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (04) chega com uma vibração de alerta suave, não é sobre perigo, é sobre percepção. O Anjo da Proteção atua justamente quando a mente fica mais quieta e o coração começa a enxergar o que estava escondido.

Hoje, você percebe intenções, lê entrelinhas e entende o que antes parecia confuso. É como se o universo deixasse tudo mais nítido: quem soma, quem pesa, o que vale a pena e o que exige cautela.

Escorpião, Câncer e Peixes sentem essa força com mais intensidade.

Mas todos os signos ganham um reforço intuitivo.

É um ótimo dia para evitar decisões precipitadas, afastar energias confusas e priorizar o que traz estabilidade emocional.

O silêncio de hoje protege mais que mil palavras.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Hoje (4 de dezembro) é o dia em que tudo se alinha e alguns signos encontram um novo propósito

Tarot desta quinta (4 de dezembro) aponta virada no amor e conexões intensas para os signos

Anjo da Guarda desta quinta (4 de dezembro) faz um alerta poderoso para 4 signos: solte, confie e veja o universo conspirar a seu favor

Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática

A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

