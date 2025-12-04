Anjo da Proteção age e situações ocultas se revelam para 3 signos ainda hoje (4 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:19
A quinta-feira (04) chega com uma vibração de alerta suave, não é sobre perigo, é sobre percepção. O Anjo da Proteção atua justamente quando a mente fica mais quieta e o coração começa a enxergar o que estava escondido.
Hoje, você percebe intenções, lê entrelinhas e entende o que antes parecia confuso. É como se o universo deixasse tudo mais nítido: quem soma, quem pesa, o que vale a pena e o que exige cautela.
Escorpião, Câncer e Peixes sentem essa força com mais intensidade.
Mas todos os signos ganham um reforço intuitivo.
É um ótimo dia para evitar decisões precipitadas, afastar energias confusas e priorizar o que traz estabilidade emocional.
O silêncio de hoje protege mais que mil palavras.