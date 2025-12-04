ASTROLOGIA

Anjo da Proteção age e situações ocultas se revelam para 3 signos ainda hoje (4 de dezembro)

O dia traz observação, intuição e clareza emocional para evitar desgastes e escolhas precipitadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:19

Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (04) chega com uma vibração de alerta suave, não é sobre perigo, é sobre percepção. O Anjo da Proteção atua justamente quando a mente fica mais quieta e o coração começa a enxergar o que estava escondido.

Hoje, você percebe intenções, lê entrelinhas e entende o que antes parecia confuso. É como se o universo deixasse tudo mais nítido: quem soma, quem pesa, o que vale a pena e o que exige cautela.

Escorpião, Câncer e Peixes sentem essa força com mais intensidade.

Mas todos os signos ganham um reforço intuitivo.

É um ótimo dia para evitar decisões precipitadas, afastar energias confusas e priorizar o que traz estabilidade emocional.