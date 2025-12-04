Acesse sua conta
Tarot desta quinta (4 de dezembro) aponta virada no amor e conexões intensas para os signos

Arcano Os Enamorados ilumina o dia e promete decisões afetivas, encontros marcantes e alinhamentos emocionais para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira (4) é guiada pela energia vibrante de Os Enamorados, carta que intensifica desejos, reforça laços e abre espaço para escolhas importantes no campo afetivo. Para todos os signos, o dia traz conexões profundas, maior clareza sobre sentimentos e situações que se resolvem no coração.

Áries vive uma aproximação inesperada; Touro ganha segurança emocional; Gêmeos recebe mensagens que mudam o rumo da relação; Câncer sente o amor florescer com mais reciprocidade; Leão atrai encontros quentes e cheios de química; Virgem encontra harmonia em diálogos pendentes.

Libra toma decisões afetivas importantes; Escorpião vive intensidade e revelações; Sagitário reencontra sintonia com alguém especial; Capricórnio observa estabilidade emocional; Aquário recebe declarações surpreendentes; Peixes tem um dia de romance e entrega emocional.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

