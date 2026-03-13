ASTROLOGIA

Virada financeira na sexta-feira 13? Saiba como a estratégia de hoje pode salvar o seu bolso (13 de março)

O foco em cortes de gastos e organização promete um alívio inesperado para 3 signos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:18

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Enquanto alguns se escondem das superstições, os investidores e planejadores estão celebrando o céu desta sexta-feira. A Lua Minguante em Capricórnio é a fase perfeita para o "corte cirúrgico" de despesas. Se o seu dinheiro parece estar escorrendo por entre os dedos, hoje o universo te dá a clareza necessária para estancar a sangria. Não é dia de apostar na sorte, mas de confiar na sua capacidade de gestão e na sua intuição para poupar.



Os signos de Escorpião, Sagitário e Aquário recebem um "upgrade" na lógica financeira. Para o escorpiano, a mente está voltada para relatórios e planejamento; o sagitariano terá a disciplina necessária para cortar o supérfluo; e o aquariano deve agir nos bastidores, organizando investimentos em segredo. É o momento de olhar para os impostos, dívidas e contratos com olhos de lince. O que você ajustar hoje será a base da sua tranquilidade amanhã.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

No trabalho, a ordem é produtividade silenciosa. Nada de reuniões intermináveis ou discussões vazias; o céu favorece quem senta e resolve as pendências acumuladas. Se você tem um projeto parado por falta de estrutura, use as horas de hoje para criar o esqueleto técnico dele. A autoridade agora é conquistada através do resultado tangível. Mostre números, entregue prazos e veja como o respeito profissional cresce naturalmente ao seu redor.

