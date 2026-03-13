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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de março de 2026 às 18:18
Enquanto alguns se escondem das superstições, os investidores e planejadores estão celebrando o céu desta sexta-feira. A Lua Minguante em Capricórnio é a fase perfeita para o "corte cirúrgico" de despesas. Se o seu dinheiro parece estar escorrendo por entre os dedos, hoje o universo te dá a clareza necessária para estancar a sangria. Não é dia de apostar na sorte, mas de confiar na sua capacidade de gestão e na sua intuição para poupar.
Os signos de Escorpião, Sagitário e Aquário recebem um "upgrade" na lógica financeira. Para o escorpiano, a mente está voltada para relatórios e planejamento; o sagitariano terá a disciplina necessária para cortar o supérfluo; e o aquariano deve agir nos bastidores, organizando investimentos em segredo. É o momento de olhar para os impostos, dívidas e contratos com olhos de lince. O que você ajustar hoje será a base da sua tranquilidade amanhã.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
No trabalho, a ordem é produtividade silenciosa. Nada de reuniões intermináveis ou discussões vazias; o céu favorece quem senta e resolve as pendências acumuladas. Se você tem um projeto parado por falta de estrutura, use as horas de hoje para criar o esqueleto técnico dele. A autoridade agora é conquistada através do resultado tangível. Mostre números, entregue prazos e veja como o respeito profissional cresce naturalmente ao seu redor.
Antes de comprar qualquer coisa hoje, pergunte-se: "Isso é um alicerce para o meu futuro ou apenas um desejo momentâneo?". Ao escolher a estabilidade em vez do impulso, você sintoniza com a abundância capricorniana, que é lenta, mas constante e indestrutível. Sua virada financeira começa com a organização que você faz hoje, em pleno dia 13.