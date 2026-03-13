CASA DOS FAMOSOS

Processado por Erika Hilton, Ratinho é dono de 9 fazendas e rede de hotéis; veja

Apresentador do SBT possui fortuna estimada em R$ 1 bilhão, incluindo terras e investimentos em diversos setores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:19

Ratinho tem fazendas de R$ 80 milhões e rede de hotéis Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Ratinho voltou ao centro das discussões nos últimos dias após uma polêmica envolvendo a deputada federal Erika Hilton. Durante seu programa de TV exibido na última quarta-feira (11), o apresentador fez comentários considerados transfóbicos ao falar sobre a parlamentar, o que levou Erika a anunciar que entrou com uma ação judicial contra ele.

Mas, além da polêmica, outro assunto voltou à tona: o tamanho do patrimônio do comunicador, que construiu ao longo das décadas.

Aos 70 anos, Ratinho acumulou uma fortuna estimada em cerca de R$ 1 bilhão. O apresentador não depende apenas da televisão, seus negócios estão espalhados por vários setores da economia.

Entre os principais ativos estão emissoras de rádio e televisão afiliadas ao SBT no Paraná, além de investimentos em comunicação, agropecuária, hotelaria e mercado imobiliário.

Esse conjunto de empresas forma um grupo empresarial que movimenta milhões todos os anos.

Um dos pilares da fortuna do apresentador está no agronegócio. Ratinho é proprietário de nove fazendas espalhadas por diferentes regiões, incluindo propriedades no Paraná, no Acre e também no Paraguai.

Nessas áreas, ele investe principalmente na produção e comercialização de soja, milho e café, além da criação de gado.

Em uma entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini anos atrás, o apresentador revelou que apenas uma de suas propriedades já era avaliada em cerca de R$ 50 milhões. Hoje, estima-se que o valor tenha subido para aproximadamente R$ 80 milhões.

Propriedades no Acre

Duas propriedades do apresentador, no Acre, chamam atenção pelo tamanho.

A maior delas possui cerca de 150 mil hectares, sendo considerada uma das maiores fazendas da região. Já outra propriedade no estado tem aproximadamente 40 mil hectares.

Essas áreas são utilizadas principalmente para atividades agropecuárias e cultivo agrícola.

Fazendas no Paraná

No Paraná, estado onde Ratinho construiu boa parte de sua carreira política e empresarial, ele também mantém grandes propriedades rurais.

Entre elas estão a Fazenda Costa Rica e a Fazenda Ubatuba, esta última com cerca de 508 hectares dedicados ao cultivo de soja.

Outra propriedade, com 1.100 hectares, foi adquirida em 2004 por cerca de R$ 9 milhões. Atualmente, estima-se que seu valor esteja próximo de R$ 80 milhões, refletindo a valorização das terras agrícolas ao longo dos anos.

Rede de hotéis e outros negócios

Além do agronegócio, Ratinho também investe no setor de hotelaria. O apresentador é dono de hotéis próximos a aeroportos, um modelo de negócio que, segundo ele próprio já afirmou em entrevistas, gera um retorno financeiro significativo.

“Hotel em aeroporto rende muito”, comentou em conversa com a jornalista Leda Nagle.