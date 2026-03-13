Double Cleansing: Entenda a técnica que está salvando as peles oleosas e com acne

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de março de 2026 às 08:00
Você está limpando seu rosto errado? Muitas vezes investimos fortunas em séruns e cremes caros, mas eles simplesmente não funcionam. E tudo por que seus poros podem estar obstruídos por restos de maquiagem que o sabonete comum não tirou. A limpeza correta é a base de tudo e, se os ativos não conseguem penetrar, você está jogando dinheiro fora.
Cada pele é um única. Se você sofre com sensibilidade, o segredo é o 'zero atrito'. Use cleansing oils ou loções que não exijam que você esfregue a pele. Para quem tem pele seca, os bálsamos emolientes são os melhores amigos, pois preservam os lipídios naturais.
6 limpadores faciais para Skin Care
Já para o time da pele oleosa, a estratégia é a limpeza em dois passos. Começar com um óleo pode parecer estranho, mas ele 'derrete' a maquiagem pesada melhor do que qualquer sabonete. Depois, é só vir com um gel de limpeza que contenha niacinamida ou ácido glicólico para controlar o brilho.
Peles Sensíveis: Água Micelar Effaclar Ultra (La Roche-Posay) ou Sensibio Gel Moussant (Bioderma).
Todos os tipos: Espuma Super Cleansing (CARE) ou Cleansing Oil da Bioré.
Hidratação extra: Cleansing Balm da Elbo.