Double Cleansing: Entenda a técnica que está salvando as peles oleosas e com acne

Uma limpeza errada pode envelhecer e trazer problemas de pele

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:00

O uso do cigarro pode prejudicar a saúde da pele Crédito: Imagem: puhhhna | Shutterstock

Você está limpando seu rosto errado? Muitas vezes investimos fortunas em séruns e cremes caros, mas eles simplesmente não funcionam. E tudo por que seus poros podem estar obstruídos por restos de maquiagem que o sabonete comum não tirou. A limpeza correta é a base de tudo e, se os ativos não conseguem penetrar, você está jogando dinheiro fora.

Cada pele é um única. Se você sofre com sensibilidade, o segredo é o 'zero atrito'. Use cleansing oils ou loções que não exijam que você esfregue a pele. Para quem tem pele seca, os bálsamos emolientes são os melhores amigos, pois preservam os lipídios naturais.

6 limpadores faciais para Skin Care

Já para o time da pele oleosa, a estratégia é a limpeza em dois passos. Começar com um óleo pode parecer estranho, mas ele 'derrete' a maquiagem pesada melhor do que qualquer sabonete. Depois, é só vir com um gel de limpeza que contenha niacinamida ou ácido glicólico para controlar o brilho.

  • Dicas de Limpadores Faciais 

Peles Sensíveis: Água Micelar Effaclar Ultra (La Roche-Posay) ou Sensibio Gel Moussant (Bioderma).

Todos os tipos: Espuma Super Cleansing (CARE) ou Cleansing Oil da Bioré.

Hidratação extra: Cleansing Balm da Elbo.

  • Aviso: É sempre importante consultar um médico especializado. 

