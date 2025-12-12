Acesse sua conta
Esperma de salmão e 'penis facial': Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025

Rituais estéticos excêntricos reacenderam debates sobre limites, eficácia e obsessão por colágeno

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:42

Demi Moore, Virgínia Fonseca e Jennifer Aniston fizeram alguns procedimentos estéticos em 2025
Demi Moore, Virgínia Fonseca e Jennifer Aniston fizeram alguns procedimentos estéticos em 2025

Se em anos anteriores o skincare das celebridades parecia um universo quase secreto, 2025 virou o jogo: os rituais estéticos mais improváveis ganharam espaço em entrevistas, programas de TV e redes sociais, deixando o público dividido entre choque, curiosidade e risadas. E você provavelmente já se deparou com algum desses métodos virais.

O tratamento mais comentado do ano foi o facial de esperma de salmão. A técnica, que utiliza derivados do DNA do peixe para estimular regeneração celular, virou assunto depois que Jennifer Aniston admitiu ter experimentado o procedimento, mesmo sem ter certeza de que funciona de verdade. Miley Cyrus, por outro lado, entrou na conversa apenas para zombar da moda, dizendo achar tudo muito estranho.

Nos últimos meses, poucas pessoas chamaram tanta atenção para o famoso “esperma de salmão” quanto Virgínia Fonseca. A influenciadora contou abertamente que aderiu ao tratamento para melhorar a textura da pele e minimizar poros dilatados e, como era de se esperar, o assunto rapidamente tomou conta das redes sociais.

No caso dela, o PDRN costuma entrar no protocolo por meio de drug delivery, aplicado após microagulhamento ou laser, ou até por injeções diretas, dependendo da necessidade do momento. O objetivo principal? Manter a pele viçosa mesmo com a rotina intensa de maquiagem, gravações e exposição solar.

Mas nada mexeu tanto com o imaginário do público quanto a volta do famoso “penis facial”. Sim, ele mesmo. Kate Beckinsale reacendeu o tema ao revelar que faz uso do protocolo baseado em células humanas cultivadas em laboratório, originalmente oriundas de prepúcio neonatal. O tratamento envolve fatores de crescimento e microagulhamento, prometendo estimular a renovação da pele. A confissão gerou debate sobre ética, limites e até onde as celebridades estão dispostas a ir pela juventude eterna.

E claro, teve quem fosse ainda mais longe. Demi Moore voltou a defender a terapia com sanguessugas, alegando benefícios para desintoxicação e circulação, um ritual que existe há séculos, mas continua recebendo olhares desconfiados da comunidade médica. Basta uma celebridade mencionar, e o assunto renasce como se fosse novidade.

Confira os tratamentos que dominaram o skincare das famosas em 2025

Demi Moore, Virgínia Fonseca e Jennifer Aniston fizeram alguns procedimentos estéticos em 2025
Juliette, a vencedora do BBB e cantora também foi mencionada como uma das celebridades que recorreu ao tratamento com esperma de salmão por Reprodução/Instagram
Juliette mostra inchaço no rosto após procedimento estético com esperma de salmão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca é a principal embaixadora brasileira do esperma de salmão, que ela usa para fechar os poros e dar um brilho intenso à pele por Reprodução | Instagram
Jade Picon busca por uma pele "de porcelana", utilizando o PDRN (esperma de salmão) como parte de um protocolo de bioestímulo por Reprodução
Demi Moore utiliza o tratamento com sanguesugas para desintoxicar o sangue e também é adepta do esperma de salmão (PDRN) para regenerar as células da pele por Shutterstock
Tatá Werneck compartilhou a experiência, afirmando que esperma de salmão é uma ótima opção para quem é mais receoso com agulhas, focando na melhora geral da pele por Reprodução
Andressa Suita utiliza a técnica com esperma de salmão para estimular o colágeno e manter a firmeza da pele, sem alterar os traços faciais por Reprodução
Luciana Gimenez é conhecida por testar tecnologias avançadas de beleza, ela é adepta de tratamentos regenerativos como o PDRN por Reprodução | Instagram
Jennifer Aniston admitiu em entrevistas que testou o facial de esperma de salmão após indicação de sua esteticista para melhorar a elasticidade. por Reprodução/Instagram
Kelly Key usa o procedimento com esperma de salmão para garantir o viço e a hidratação profunda da pele do rosto e pescoço por Reprodução
Cate Blanchett faz o polêmico "pênis facial" junto com Sandra Bullock para estimular a produção massiva de colágeno por Divulgação
Victoria Beckham mantém o viço da pele com o "Geisha Facial" (fezes de pássaro) e já utilizou tratamentos à base de placenta de ovelha por Reprodução/Redes Sociais
Demi Moore, Virgínia Fonseca e Jennifer Aniston fizeram alguns procedimentos estéticos em 2025 por Reprodução/Redes Sociais

Outra prática que voltou a viralizar foi o tradicional Geisha Facial, feito com excremento esterilizado de rouxinol. Exótico? Sim. Irresistível para quem ama curiosidades de skincare de luxo? Também.

Mas, por trás de todos esses métodos, dos mais polêmicos aos simplesmente esquisitos, há uma tendência que dominou a estética em 2025: a obsessão pelo colágeno. Celebridades buscaram técnicas capazes de estimular a produção natural da substância, transformando-a no grande foco do ano.

O médico Roberto Chacur (CRM-SP 124125), da Harmonize Gold, resume bem o movimento: “Nem tudo o que viraliza funciona. O colágeno ganhou destaque porque sustenta a pele ao longo do tempo. Quando estimulamos essa produção de forma fisiológica, o resultado aparece de maneira natural”, explica.

E vale reforçar: qualquer tratamento ou procedimento deve ser feitos apenas por dermatologistas ou profissionais habilitados, já que a aplicação incorreta pode causar nódulos e até infecções.

