CINEMA

Fãs comemoram após Jason Momoa aparecer como personagem brasileiro em 'Street Fighter'; veja

Primeira imagem do ator como o lutador brasileiro foi revelada no teaser exibido no The Game Awards

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:56

Jason Momoa aparece como personagem brasileiro em 'Street Fighter' Crédito: Divulgação

A noite de quinta-feira (11) foi histórica para quem ama cinema e videogame. Enquanto Jason Momoa já comemorava a estreia do trailer de Supergirl, que marcou sua primeira aparição como Lobo, personagem que ele sonhava viver há anos, veio mais uma: o primeiro teaser de Street Fighter revelou a tão aguardada imagem do ator como Blanka. E, olha… os fãs brasileiros talvez tenham ficado um pouco animados nas redes sociais.

Se você é fã da franquia, sabe o peso desse momento. Blanka é um dos personagens mais icônicos dos jogos e, claro, tem um detalhe que sempre fez os brasileiros abraçarem o monstrão verde: ele é nosso. E Momoa conseguiu surpreender até os colegas de elenco, que ficaram impressionados com a caracterização.

Assim que o ator publicou a foto no Instagram, os comentários em português e memes começaram a pipocar: "A cena do Blanka tem q rolar no Brasilzão. Uma luta contra alguém bem em Copacabana no meio do carnaval… CAÓTICO", disse um seguidor. Outro comentou: "É o brasileiro médio. Hahahaha". Já esse outro fã não conseguiu esconder a emoção: "LOBO E BLANKA NO MESMO DIA?".

O teaser exibido durante o The Game Awards também confirmou que a nova adaptação será ambientada em 1993. Na trama, Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são convocados por Chun-Li (Callina Liang) para participar de um torneio mortal mas a briga vai muito além do ringue. Uma conspiração ameaça todos os envolvidos e, claro, os fãs já estão criando teorias.

Para aumentar o hype, a Paramount Pictures e a Legendary divulgaram pôsteres individuais mostrando o visual de personagens como Ken, Ryu, Chun-Li, Blanka e outros lutadores clássicos.

Elenco

Rayna Vallandingham (Juli), Orville Peck (Vega), Mel Jarnson (Cammy), Jason Momoa (Blanka), Eric André (Don Sauvage), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schul (Dan Hibiki), Roman Reigns (Akuma), Alexander Volkanovski (Joe), Curtis “50 Cent” Jackson (Balrog), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda) e Vidyut Jammwal (Dhalsim).

A direção é de Kitao Sakurai, e a Capcom, criadora da franquia, está envolvida na produção, algo que deixa os fãs mais tranquilos quanto à fidelidade da história original de Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto.