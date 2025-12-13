Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste sábado (13 de dezembro) alerta 3 signos: é preciso abrir novos caminhos e libertar o que já não faz mais sentido

É Um dia de virada interior

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos e sorte
Crédito: Shutterstock e IA

O Anjo da Guarda ilumina esta sexta-feira (13) com uma energia intensa de renascimento. Ele chega para romper padrões, abrir novos caminhos e libertar tudo o que já não faz mais sentido. É um dia de virada interior, em que velhas estruturas se dissolvem para dar lugar a algo muito mais verdadeiro e alinhado com o propósito de cada um.

Três signos sentirão essa força de forma especialmente marcante: o que parecia estagnado começará a se mover, revelando oportunidades inesperadas, reconciliações e a sensação de que o destino finalmente começa a agir a favor.

Veja se o seu signo está entre os contemplados:

Gêmeos

Um novo ciclo começa com clareza e coragem. O anjo revela que é hora de deixar o medo para trás e fazer escolhas que reflitam o que você realmente deseja. Mudanças profissionais e afetivas tendem a trazer estabilidade e alegria a longo prazo.

Aquário

O anjo inspira confiança para abandonar o controle e confiar no processo. Algo que parecia um fim se mostrará um recomeço poderoso. O universo reorganiza tudo nos bastidores, você logo entenderá o motivo de cada desvio.

Peixes

O anjo te conduz por um caminho de libertação e renovação. Você está pronto para deixar hábitos, pessoas e lugares que já não vibram na mesma frequência. O novo ciclo trará prosperidade e reconhecimento, desde que você siga com fé e determinação.

O Anjo  pede entrega e coragem. Nem toda mudança é confortável, mas toda mudança verdadeira traz crescimento. O que nasce agora tem a força de um recomeço abençoado.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

