VAI JOGAR?

Mega da Virada: veja quais sãos os 5 signos que têm mais chances de ganhar o prêmio

Veja se você é um dos sortudos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07:06

Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso Crédito: iStock

Com a chegada da Mega da Virada, todo mundo sonha em começar o ano milionário. E, segundo a astrologia, alguns signos podem estar mais alinhados com as energias da sorte e da prosperidade neste período. O trânsito de Júpiter, planeta da expansão e dos ganhos, e o posicionamento do Sol no signo de Capricórnio criam um cenário especialmente favorável para quem sabe aproveitar as boas vibrações.

Touro

Regido por Vênus, planeta do conforto e da abundância, Touro é um dos signos mais favorecidos para atrair ganhos materiais neste fim de ano. A energia de estabilidade e paciência típica do taurino pode ser a chave para escolher os números certos. Além disso, o signo está sob influência de Júpiter em um setor ligado à sorte, ideal para quem quer apostar com fé.

Leão

Carismático e confiante, Leão tem o dom de atrair o que deseja. No fim do ano, o Sol e Marte trazem energia de conquista e realização para os leoninos, tornando-os um dos signos mais promissores da Mega da Virada. A recomendação é seguir a intuição e jogar com alegria, sem medo de arriscar.

Sagitário

O signo da sorte por natureza não poderia faltar na lista. Regido por Júpiter, planeta das grandes oportunidades, Sagitário vibra alto quando o assunto é otimismo e fé. Quanto mais acreditar, mais forte fica o poder de manifestação. Apostar neste período pode render uma boa surpresa.

Aquário

Com a mente voltada para o futuro, Aquário tem grandes chances de ser surpreendido por uma virada inesperada. A energia do momento favorece quem ousa e acredita em possibilidades fora do comum. Um palpite diferente, um número simbólico ou uma aposta compartilhada com amigos pode ser o toque de sorte que faltava.

Peixes

Intuitivo e conectado ao invisível, Peixes costuma sentir os sinais antes que eles apareçam. O último dia do ano traz vibrações espirituais intensas para os piscianos, o que aumenta as chances de acertar nas escolhas, principalmente se confiar na primeira impressão.

