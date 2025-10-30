Acesse sua conta
Não deixe escapar! Escorpião, Sagitário e Aquário são os signos mais sortudos deste fim de semana

Veja como aproveitar a maré boa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:53

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

O fim de semana promete boas surpresas e energia de renovação para três signos em especial. Escorpião, Sagitário e Aquário estarão sob influência de aspectos astrológicos que favorecem a ousadia, a sorte e o impulso de fazer o que o coração pede. É hora de arriscar, acreditar na intuição e dar o primeiro passo em algo que pode mudar o rumo dos próximos dias.

Escorpião

Os escorpianos entram em um ciclo de sorte e magnetismo. A energia está favorável para se declarar, abrir o jogo sobre sentimentos ou tomar coragem para agir em algo que vinha sendo adiado. No amor, a transparência será recompensada. No campo financeiro, pequenas apostas e iniciativas ousadas podem render bons resultados.

Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo

Sagitário

Regido por Júpiter, planeta da expansão e da sorte, Sagitário vive um fim de semana de oportunidades. É hora de sair da zona de conforto, testar novas ideias e até tentar a sorte na loteria. Conversas inesperadas e encontros casuais podem abrir portas importantes. A ousadia é o segredo para transformar o momento em crescimento.

Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista

Aquário

Os aquarianos sentirão vontade de inovar, e o universo está dando sinal verde. Seja iniciar um projeto, mudar o visual ou apostar em algo novo, o momento é de movimento e libertação. A sorte está no ar e tende a favorecer atitudes criativas e autênticas.

Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa

Para esses três signos, o recado do céu é claro: o destino sorri para quem tem coragem. Arriscar-se neste fim de semana pode ser exatamente o que faltava para que algo extraordinário aconteça.

Tags:

Escorpião Sagitário Aquário

