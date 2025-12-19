Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

Anunciado na final de A Fazenda 17, programa da Record aposta em formato inédito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:26

Boninho visitou sede de 'A Fazenda 17' de surpresa
Boninho visitou sede de 'A Fazenda 17' de surpresa Crédito: Reprodução | Record

Se você sonha em entrar em um reality e testar seus limites, a oportunidade pode ter chegado. A Record TV anunciou oficialmente a abertura das inscrições para 'Casa do Patrão', novo reality show dirigido por Boninho, durante a grande final de A Fazenda 17, exibida na noite de quinta-feira (18).

O programa marca uma nova fase do diretor na televisão aberta e nasce como uma parceria entre Record TV e Disney+, apostando em um formato diferente de tudo o que já foi visto no Brasil. A proposta vai além de provas e eliminações: o foco está em liderança, convivência e escolhas que geram consequências reais dentro do jogo.

Leia mais

Imagem - Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

Imagem - Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Zilu quebra o silêncio sobre fim com Zezé di Camargo: 'Me trocou porque eu deixei'

Imagem - Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)

Alerta: Estes signos devem ter cuidado redobrado nesta sexta-feira (19 de dezembro)

Segundo Boninho, a ideia é resgatar a essência dos realities: “É um jogo sobre pessoas reais, relações reais e decisões que mudam tudo. Ninguém fica confortável o tempo todo e é justamente aí que a competição acontece”, explicou o diretor.

Outro diferencial é a participação ativa do público. Os fãs poderão interferir diretamente nos rumos da disputa, assumindo o papel de “chefes” do game e influenciando decisões importantes ao longo da temporada.

  • Como se inscrever no 'Casa do Patrão'

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal R7.com. Para participar, é necessário:

  • Ter 18 anos ou mais

Boninho

Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
1 de 12
Boninho por Reprodução

  • Preencher um questionário online

  • Enviar um vídeo de apresentação

Boninho faz um alerta importante para quem pretende se candidatar: nada de produções mirabolantes: “O que a gente quer é conhecer você de verdade. Fale dos seus sonhos, do que te move e por que você acredita que deve estar no 'Casa do Patrão'", orienta.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quanto faturaram o vice e o terceiro lugar em A Fazenda além do prêmio milionário?

Ex-A Fazenda 17, Shia Phoenix maltrata funcionários da Record em gravação: 'Incompetentes!'

Dudu Camargo é campeão de A Fazenda 17 e conquista R$2 milhões

Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Boninho invade 'A Fazenda 17' e surpreende peões ao revelar motivo; entenda

O site oficial do reality também reúne todas as regras, critérios de seleção e detalhes sobre essa nova aposta da emissora.

Vale lembrar que Boninho foi o grande nome por trás do Big Brother Brasil por mais de duas décadas. Conhecido como o “Big Boss”, ele comandou o BBB desde 2002 até 2024, quando encerrou sua trajetória de 40 anos na TV Globo. 

Leia mais

Imagem - O Universo desacelera e envia um alerta sutil ao seu signo hoje; você vai perceber? (19 de dezembro)

O Universo desacelera e envia um alerta sutil ao seu signo hoje; você vai perceber? (19 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (19) podem trazer grandes surpresas

Imagem - Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Tags:

Record Boninho Reality Show Reality

Mais recentes

Imagem - Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você
Imagem - O que aconteceu com Carolina Dieckmmann? Médica explica polêmica com rosto da atriz

O que aconteceu com Carolina Dieckmmann? Médica explica polêmica com rosto da atriz
Imagem - Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

Ex-Titãs, Paulo Miklos é proibido de se aproximar da ex-esposa por decisão judicial

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadora é indenizada após ser acusada de apresentar atestado médico falso
01

Trabalhadora é indenizada após ser acusada de apresentar atestado médico falso

Imagem - Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia
02

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força
04

Hoje (19 de dezembro), o reconhecimento começa a chegar e a carreira ganha força