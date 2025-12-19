REALITY SHOW

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

Anunciado na final de A Fazenda 17, programa da Record aposta em formato inédito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:26

Boninho visitou sede de 'A Fazenda 17' de surpresa Crédito: Reprodução | Record

Se você sonha em entrar em um reality e testar seus limites, a oportunidade pode ter chegado. A Record TV anunciou oficialmente a abertura das inscrições para 'Casa do Patrão', novo reality show dirigido por Boninho, durante a grande final de A Fazenda 17, exibida na noite de quinta-feira (18).

O programa marca uma nova fase do diretor na televisão aberta e nasce como uma parceria entre Record TV e Disney+, apostando em um formato diferente de tudo o que já foi visto no Brasil. A proposta vai além de provas e eliminações: o foco está em liderança, convivência e escolhas que geram consequências reais dentro do jogo.

Segundo Boninho, a ideia é resgatar a essência dos realities: “É um jogo sobre pessoas reais, relações reais e decisões que mudam tudo. Ninguém fica confortável o tempo todo e é justamente aí que a competição acontece”, explicou o diretor.

Outro diferencial é a participação ativa do público. Os fãs poderão interferir diretamente nos rumos da disputa, assumindo o papel de “chefes” do game e influenciando decisões importantes ao longo da temporada.

Como se inscrever no 'Casa do Patrão'

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal R7.com. Para participar, é necessário:

Ter 18 anos ou mais

Preencher um questionário online

Enviar um vídeo de apresentação

Boninho faz um alerta importante para quem pretende se candidatar: nada de produções mirabolantes: “O que a gente quer é conhecer você de verdade. Fale dos seus sonhos, do que te move e por que você acredita que deve estar no 'Casa do Patrão'", orienta.

O site oficial do reality também reúne todas as regras, critérios de seleção e detalhes sobre essa nova aposta da emissora.