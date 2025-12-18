Acesse sua conta
Ex-A Fazenda 17, Shia Phoenix maltrata funcionários da Record em gravação: 'Incompetentes!'

Namorado de Michelle Barros teria se exaltado devido à demora das gravações de programa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 23:25

Shia Phoenix
Shia Phoenix Crédito: Reprodução

O ex-participante de "A Fazenda 17" Shia Phoenix teria protagonizado um barraco dos grandes durante as gravações do “Inimigo Secreto”, do “Link Podcast”, programa que reuniu eliminados e expulsos do reality rural nesta quarta-feira (17). De acordo com o Portal Léo Dias, a atração transmitida ao vivo no YouTube teve seu tempo de exibição além do previsto e Shia não gostou nada disso, se exlatando com os funcionários nos bastidores.

Ainda segundo o portal, o atual namorado de Michelle Barros teve um surto e chegou a maltratar funcionários da produção, chamando-os de "incompetentes". O momento teria gerado um climão entre os colegas de confinamento e chocado os funcionários da Record. Enquanto todos estavam contentes com o programa online, ele se mostrava impaciente e exaltado.

Phoenix foi eliminado de “A Fazenda” ao lado da companheira jornalista no Super Paiol, quando recebeu 15,31% dos votos. Ele enfrentou na Roça especial Créo Kellab, Fabiano Moraes e Michelle Barros.

Shia negou veementemente o ocorrido ao site. “De forma alguma isso aconteceu, não procede. Muito pelo contrário, já fiz novelas na Record e toda a produção sabe exatamente qual é o meu comportamento. Fui a vários programas, inclusive já havia participado do Link Podcast, e sempre trato todo mundo com o maior respeito, carinho e educação. Essa informação não é verdade”, afirmou.

