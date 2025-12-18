Acesse sua conta
Após polêmica com Zezé Di Camargo, Latino fará especial de Natal no SBT

Cantor grava programa que irá ao ar no dia 30 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 20:53

O SBT anunciou um novo especial de natal após a polêmica envolvendo o cantor Zezé Di Camargo, que culminou no cancelamento de “Natal é Amor”, que seria exibido pela emissora. Através de chamada publicada no YouTube o canal revelou que a produção de uma nova atração com o cantor Latino. 

A exibição de "Latineira" acontecerá no dia 30 de dezembro após o programa do Ratinho e o cantor promete "o melhor baile de todos os tempos". O anúncio ocorre depois de Zezé Di Camargo divulgar um vídeo polêmicas nas redes sociais com críticas ao SBT por terem recebido o presidente Lula e o ministro Alexandre de Morais no lançamento do SBT News, novo canal jornalístico do grupo.⁠

"SBT sempre foi uma casa de dar oportunidade para todos os artistas, inclusive para mim. Mediante a tudo isso, eu vim aqui para trazer a Latineira, um show emocionante para vocês aí de casa", afirmou Latino na chamada. 

De acordo com a assessoria do artista de reggaeton, o especial nada tem a ver com o que de Zezé que iria ao ar no último dia 17. Um episódio inédito de Chaves foi exibido no lugar. 

Relembre a polêmica

Zezé Di Camargo publicou um vídeo polêmico no Instagram na madrugada desta segunda-feira (15) em que criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal de notícias SBT News, que foi ao ar no último dia 12 de dezembro no canal da família Abravanel. 

O sertanejo afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam “se prostituindo” ao receber Lula na emissora e pediu o cancelamento do especial de Natal gravado por ele.

Após a declaração do sertanejo, o SBT cancelou a exibição da atração com o artista. 

