Tudo que você precisa saber sobre a polêmica envolvendo Zezé Di Camargo e SBT

Entenda em cinco pontos o conflito entre o cantor sertanejo e o Grupo Silvio Santos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 21:25

Zezé Di Camargo no vídeo Crédito: Reprodução

1. O estopim: o lançamento do SBT News

O cantor Zezé Di Camargo, de 63 anos, entrou no centro de uma polêmica após publicar um vídeo nas redes sociais com críticas ao SBT. A manifestação ocorreu depois do lançamento do SBT News, novo canal de notícias da emissora do Grupo Silvio Santos, evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além do petista, a cerimônia reuniu diversas autoridades, entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

2. O vídeo com críticas do cantor

No vídeo, Zezé Di Camargo acusou a emissora de estar se “prostituindo” politicamente por convidar Lula e ameaçou cancelar o especial de fim de ano gravado recentemente para o canal. O cantor chegou a pedir publicamente que a atração não fosse exibida.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível”, afirmou ele.

“Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. Filho que não honra pai e mãe não existe”, completou.

3. O pedido para tirar o especial do ar

Na sequência, o artista reforçou o desejo de não ter o programa exibido. “Se puderem, por favor, não precisa exibir meu especial de Natal. A partir do momento que pessoas pensam diferente do que o pai (Silvio) pensava, grande parte do Brasil e eu pensamos, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar. Vocês estão se prostituindo”, declarou.

4. A resposta do SBT e da família Abravanel

Diante das críticas do cantor - que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - o SBT decidiu voltar atrás e optou por não exibir o especial de Natal de Zezé Di Camargo, previsto para ir ao ar no próximo dia 17 de dezembro.

“A assessoria de comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o especial ‘Natal é Amor’, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário”, informou o canal, em comunicado.

A presidente do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti, também se manifestou após as críticas feitas por apoiadores de Jair Bolsonaro e pelo próprio cantor, em razão do convite a representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo para o lançamento do SBT News.

Em nota, Daniela afirmou que a proposta do evento foi refletir a “pluralidade e o respeito a todas as instituições”, princípios que, segundo ela, foram estabelecidos por Silvio Santos em uma carta escrita em 1988.

“Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. E isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”, destacou.

5. Repercussão, cancelamentos e pedido de desculpas

As declarações de Zezé Di Camargo também repercutiram entre outros profissionais da emissora. O apresentador Ratinho utilizou seu programa, exibido nesta segunda-feira (15), para rebater as críticas feitas pelo cantor à estreia do SBT News. “O SBT não tem lado, nunca teve”.

Sem citar nomes, Ratinho afirmou que “as forças das redes sociais impulsionaram a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para os lados políticos, sendo esquerda ou de direita”, e acrescentou que esse cenário demonstra como o Brasil precisa “urgentemente ser repensado, e as opiniões políticas respeitadas”.

Após a repercussão negativa, Zezé Di Camargo teve um show cancelado no município de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco. Inicialmente, a prefeitura havia divulgado a participação do cantor na 159ª Festa de Reis, mas, na noite da última segunda-feira, anunciou uma nova programação. O cachê do artista seria de R$ 500 mil.

Zezé Di Camargo acumulou, ao longo da carreira, contratos de alto valor com o poder público. Apenas entre 2024 e 2025, o cantor recebeu ao menos R$ 2,21 milhões em cachês pagos por prefeituras para apresentações em cidades do interior - incluindo o município Teresina de Goiás com menos de 3 mil habitantes, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Na prática, o cachê equivale a cerca de R$ 141 por habitante.

Em meio às críticas, o cantor se pronunciou novamente e reconheceu o erro pelo uso da palavra “prostituindo”, empregada ao se referir aos valores da emissora. Segundo ele, a intenção não foi ofender.