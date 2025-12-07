Acesse sua conta
Lacrou em Salvadô

Veja nossa curadoria de looks de rua

  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral
  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:30

Veja nossos favoritos
Veja nossos favoritos Crédito: Paula Magalhães e Helenildo Amaral

Dona do brechó Breu Vintage (@breuvintage), Jéssica Freire tem um acervo de vestidos de épocas passadas que deixam qualquer fashionista enlouquecida. E ela representa bem esse amor pelo vintage na sua forma de vestir, basta olhar para o modelito preto dos anos 1980 com direito a ombreiras e ainda usou uma gargantilha evocando uma estética gótica.

Os detalhes do vestido são verdadeiras preciosisades. Preste atenção que o acinturamento da peça é feito por uma bela passamanaria que arremata em um laço e os tessels em volta da parte superior prendem o olhar.

Esse look de Berta Rehm (@bertarehm) nasce do encontro do marrom, uma das cores mais desejadas do momento, com a profusão vibrante do top, um detalhe que vira narrativa, já que é uma peça que representa muito bem a alegria do Verão baiano. O blazer oversized se destaca quando aparece desconstruído.

A sexta-feira, em Salvador, para Adriano Chagas (@adrianochagas) sempre segue o mesmo ritual: o branco é o tom escolhido para o look e assim, a moda encontra seu próprio território. Ele, que é ligado à cultura do candomblé, segue nessa vibração,  com uma produção fresh e tendo os acessórios como pontos de efeito. Arrasou!

5 Combo bafônico A tatuadora Paloma Passos (@cianomagentamarelopreto) estava passeando no centro da cidade, com um vestido branco bem fresh com renda preta, que lembra lingerie, dialogando bem com esse mood boudoir que conquistou a moda. Na cabeça um lenço bem pensado, num combo original.

Moda

