SAÚDE

Praticidade e nutrição: veja os benefícios da banana e por que ela é tão consumida

A Bahia é o segundo maior produtor da fruta no país e boa parte do consumo é interno

Thais Borges

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 05:00

A banana é uma fruta que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono Crédito: Imagem: Esin Deniz | Shutterstock

A banana se tornou um dos alimentos mais frequentes na dieta dos brasileiros. Entre alguns dos motivos para isso, estão a praticidade, o fato de ser bastante nutritiva e o quão ela é acessível. Como lembra a médica nutróloga Suzana Viana, que tem formação em gastroenterologia, a banana tem vantagens por ter preços estáveis, estar disponível o ano inteiro e poder ser comprada em vários locais - na feira, no mercado, em mercearias e padarias e até no mercado.

“É prática: não precisa lavar, descascar é rápido, não exige refrigeração, cabe na bolsa e resolve aquela fome inesperada.Também é nutritiva sem frescura: oferece energia rápida, fibras e minerais que ajudam no dia a dia, especialmente para quem treina”, diz.

Além disso, a banana já faz parte da cultura, por estar presente em refeições como o café da manhã, mas também no pré-treino antes das atividades físicas e no lanche das crianças. E até no almoço, na combinação com farinha.

A nutricionista Luciana Labidel, que é professora de Nutrição, explica que a banana se consolidou também porque a variedade permite diversas formas de consumo e diferentes preparações. Com a banana, é possível adoçar receitas e até substituir o açúcar em alguns contextos, quando a fruta está bem madura.

"Ela é fonte de carboidrato de rápida disponibilidade energética, por isso é muito usada na hora de fazer atividade física. Mas ela também ajuda na recuperação energética. Por isso, nas corridas (de rua), ela está sempre presente", diz.

A banana também é rica em potássio, que é um mineral essencial para funções do organismo, como a regulação da pressão arterial e a regulação muscular. Além de ser fonte de fibras, outra vantagem é que ela tem triptofano.

"É uma substância que ajuda na regulação do humor, do apetite, do sono. Para quem tem insônia, é recomendado comer uma banana umas duas horas antes de dormir, porque ajuda na liberação do triptofano”, afirma Luciana.

Entre as variedades, a médica nutróloga Suzana Viana destaca que a banana prata é a ‘queridinha’ pelo sabor suave e menos doce, além de ser rica em potássio, magnésio e fibras, com menor índice glicêmico. Já a banana nanica é mais doce e mais aromática, bem como rica em triptofano. Ela também tem mais açúcar natural, o que concede energia rápida